Austrálski Pendulum prídu na Pohodu 2024

Bratislava 8. novembra (TASR) - Jedna z najznámejších drum & bassových kapiel 21. storočia vystúpi na Pohode 2024. Pendulum prídu na trenčianske letisko v kompletnej kapelovej live zostave. Festival sa uskutoční 11. - 13. júla 2024.



Pendulum sa na trenčianske letisko vrátia po 15 rokoch. Zoskupenie pochádza z Austrálie, ale aktuálne už niekoľko rokov pôsobí v Británii. Ich debutový album Hold Your Colour sa stal kultovou nahrávkou a legendárne hity Tarantula a Slam sú do dnešného dňa súčasťou drum & bassových mixov. Remixovali songy od legiend, ako Ed Rush & Optical alebo DJ Fresh a ich najznámejším je remix songu Voodoo People od The Prodigy. Pred pár dňami vydali nové EP Anima, na ktorom sú aj spolupráce s Bullet For My Valentine a Scarlxrd.



"Pendulum sú výnimočná kapela, ktorá môže headlinovať rovnako elektronické aj metalové festivaly. Ich koncerty s kapelou sú hudobným sviatkom a ja som rád, že sa v plnej sile vrátia na Pohodu. Teším sa na ich energiu na hlavnom festivalovom pódiu, myslím si, že energickejší štart do zverejňovania medzinárodných mien sme si nemohli predstaviť," uvádza k bookingu organizátor Michal Kaščák.