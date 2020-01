Autodopravcovia budú blokovať hraničný priechod Rusovce-Rajka

Bratislava 11. januára (TASR) - Autodopravcovia budú pokračovať vo svojom štrajku aj v nedeľu (12. 1.), blokovať budú hraničné priechody Rusovce-Rajka v smere na Slovensko i Brodské-Kúty. Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave.



V nedeľu v čase asi od 22.00 h až do odvolania bude podľa policajtov pre nákladnú dopravu zablokovaný hraničný priechod Rusovce-Rajka v smere na Slovensko. Osobné autá budú mať prejazdný jeden jazdný pruh.



Blokovať budú autodopravcovia v rovnakom čase aj hraničný priechod Brodské-Kúty na diaľnici D2 v smere na Slovensko. Neprejazdný bude ľavý jazdný pruh od 22.00 h až do odvolania. Osobné autá budú môcť prejsť pravým pruhom.



"Úsek cestnej komunikácie na Rožňavskej ulici v smere do mesta bude naďalej prejazdný len v jednom jazdnom pruhu," uzatvárajú policajti.



Štrajk, ktorý vyhlásila Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) a podporila ho Iniciatíva poľnohospodárov, trvá od utorka (7. 1.) v Bratislave, Košiciach či na Orave. Únia hovorí o drasticky sa zhoršujúcom podnikateľskom prostredí autodopravcov a žiada 50-percentné zníženie cestnej dane a pozastavenie výberu mýta do určenia jeho nového správcu.