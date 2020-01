UNAS a Česmad ohlásili uvoľnenie blokovaných úsekov ciest

Bratislava 13. januára (TASR) – Autodopravcovia uvoľnili všetky blokované úseky ciest vrátane hraničných priechodov. V reakcii na výzvu premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) to v pondelok vyhlásil podpredseda Únie autodopravcov Slovenska (UNAS) Stanislav Skala a prezident Združenia cestných dopravcov SR Česmad Slovakia Pavol Jančovič s tým, že teraz čakajú na pozvanie od premiéra na stretnutie.



Skala súčasne upozornil, že priechody síce uvoľnili, štrajk však pokračuje a stále zostávajú na miestach, kde boli. "V tejto chvíli čakáme pozvanie od pána premiéra a príslušných ministrov, aby sme si mohli navrhované požiadavky prebrať za rokovacím stolom tak, ako sa to patrí," poznamenal Jančovič.



UNAS trvá na požiadavke týkajúcej sa mýtneho systému. "Uvidíme, až sa predloží zmluva na mýtny systém, podľa toho sa potom zariadime," dodal Skala. Jančovič však pripomenul, že to nie je jediná požiadavka autodopravcov. Poukázal na vysokú daň z motorových vozidiel aj na zdaňovanie vreckového. "A nehovoríme o tom, že my tu naozaj trestáme vlastných dopravcov, lebo sme im dali nejaký medzník 10.000 kilometrov pri zľavách na mýto. To potrebujeme odstrániť a, jednoducho, zľavy na mýto potrebujeme od prvého kilometra. To je možné nariadením vlády a ešte zasadá budúci týždeň parlament," zdôraznil Jančovič.



Česmad považuje tieto požiadavky za splniteľné. "Veríme, že tým sa cestným dopravcom podarí aspoň trošku nadýchnuť v tomto 'marazme' a môžeme sa potom baviť o ďalších veciach," skonštatoval Jančovič.



Do hodiny od sprejazdnenia hraničných priechodov a všetkých úsekov ciest je vláda SR pripravená rokovať s predstaviteľmi autodopravcov. Vyhlásil to v pondelok po stretnutí s príslušnými ministrami a prezidentom Policajného zboru Milanom Lučanským premiér Peter Pellegrini. Zdôraznil, že sú oblasti, o ktorých sa dá rokovať, avšak na vec sa treba pozrieť komplexne. Podotkol však, že nedovolí, aby si niekto bral za rukojemníkov občanov Slovenska.



Štrajkujúci sčasti blokujú cestu na hraničnom priechode Milhosť

Pre štrajk autodopravcov s podporou farmárov sú v pondelok na hraničnom priechode Milhosť pri Košiciach odstavené kamióny a poľnohospodárska technika v pravom jazdnom pruhu. "Okrem kamiónov smerujúcich z Maďarska na Slovensko je doprava plynulá. R4 je plne prejazdná," informovala polícia na sociálnej sieti.



V košickej mestskej časti Šebastovce sú kamióny odstavené na krajnici a dopravu polícia striedavo púšťa. Štrajkujúci nevylučujú, že by mohli počas dňa blokovať aj rýchlostnú cestu R4.



Prímestská autobusová doprava zatiaľ nebola obmedzovaná štrajkom autodopravcov. Podľa informácie Úradu Košického samosprávneho kraja (KSK) z dopoludnia všetky spoje premávajú podľa cestovných poriadkov.