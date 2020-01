AUTODOPRAVCOVIA SÚ OPÄŤ V ŠTRAJKU: Rátajte s obmedzeniami

Bratislava 10. januára (TASR) - Bratislavskí policajti upozorňujú vodičov, že podľa aktuálnych informácií od organizátora verejného zhromaždenia autodopravcov je približne od 09.00 h až do odvolania zablokovaný hraničný priechod Kúty - Brodské, a to v smere z Českej republiky na Slovensko. Blokovaná bude len nákladná doprava. Informujú o tom na sociálnej sieti.



Polícia tiež avizovala, že v piatok je podľa aktuálnych informácií od organizátora zhromaždenia naďalej blokovaná Rožňavská ulica v Bratislave. Predbežne, od 10.00 h do odvolania, má dôjsť na Rožňavskej ulici k úplnému zablokovaniu cestnej komunikácie v úseku v smere do mesta. Úsek Rožňavská ulica - smer z mesta bude prejazdný pre individuálnu dopravu len v jednom jazdnom pruhu. Policajti budú informácie priebežne aktualizovať.



Podľa informácií od autodopravcov bude potrebné s blokáciami počítať aj počas víkendu



Zhromaždenia autodopravcov obmedzia dopravu na viacerých miestach Slovenska aj v piatok. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



Od 8.00 h do 20.00 h sú úplne blokované hraničné priechody a mestá Trstená, Košice, Šahy, Medveďov, Komárno, Ružomberok, Žilina, Považská Bystrica a Slovenské Ďarmoty. Prejazd bude podľa Bárdyovej umožnený iba záchranným zložkám.



"Podľa informácií od autodopravcov bude potrebné s blokáciami počítať aj počas víkendu," doplnila Bárdyová a pripomína vodičom, aby jazdili bezpečne. Polícia bude počas dňa prinášať podrobné informácie o obmedzeniach na sociálnej sieti.



Autodopravcovia a farmári začali blokádu cesty v Košiciach v smere na Rožňavu

Autodopravcovia v rámci štrajku s podporou farmárov začali od 8.00 h blokovať cestu v košickej Šaci v smere na Rožňavu. Trvať by mala 12 hodín s tým, že prejazd bude umožnený jedine záchranným zložkám. Blokáda sa zároveň týka aj úseku medzi košickými Šebastovcami a kruhového objazdu Haniska. TASR o tom informoval Patrik Magdoško z Iniciatívy poľnohospodárov, ktorá štrajk autodopravcov podporila.



Štrajk, ktorý vyhlásila Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) a podporila ho Iniciatíva poľnohospodárov, trvá od utorka (7. 1.) v Bratislave, Košiciach i na Orave. Únia hovorí o drasticky sa zhoršujúcom podnikateľskom prostredí autodopravcov a žiada 50-percentné zníženie cestnej dane a pozastavenie výberu mýta do určenia jeho nového správcu.