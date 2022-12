Automatický externý defibrilátor tento rok umiestnili na 45 miestach

Poprad 23. decembra (TASR) - Tento rok sa podarilo umiestniť do obcí po celom Slovensku 45 automatických externých defibrilátorov (AED). Pre TASR to uviedol predseda občianskeho združenia (OZ) Záchrana František Majerský s tým, že všetky sú umiestnené na verejne dostupných a frekventovaných miestach.



"Podarilo sa to väčšinou vďaka súkromným a nadačným zdrojov, prípadne si niektoré samosprávy prístroje zakúpili z vlastných peňazí. V tomto smere nám trochu chýba podpora zo strany štátu či už po legislatívnej stránke, ale aj finančnej. Počty ľudí, ktorým AED zachránili život, sa každoročne zvyšujú a bolo by to ešte viac, keby sme mali takýto prístroj v každej obci a v každom meste na Slovensku," skonštatoval Majerský.



Tento rok defibrilátor pomohol zachrániť sedem ľudí, ktorí aj vďaka jeho rýchlemu použitiu vedú v súčasnosti plnohodnotný život bez následkov. Defibrilátor má jednoduché používanie, človeka naviguje, čo robiť krok za krokom, sám analyzuje pacientov stav a v prípade potreby použije elektrický výboj. Podľa Majerského je jeho výhodou, že je určený prioritne pre laickú verejnosť. "Zaujímavým miestom, kde tento rok pribudol AED, je malá dedinka Zálesie na Zamagurí, ktorá ma len 8O obyvateľov," dodal Majerský.



S distribúciou AED začalo OZ pred siedmimi rokmi a prvým mestom, kam ho umiestnili, bola Spišská Nová Ves. Aj takouto formou si chceli symbolicky uctiť pamiatku leteckých záchranárov, ktorí zahynuli pri páde vrtuľníkov. Prvá väčšia obec bola Liptovská Teplička, kde tento prístroj použijú v priemere sedemkrát ročne.



Doposiaľ OZ distribuovalo približne 300 AED po celom Slovensku. "Naša aktivita bude pokračovať aj ďalej, pretože nám chýba na Slovensku ešte 3000 takýto verejných defibrilátorov. Jeden so skrinkou a alarmom stojí približne 2000 eur s DPH. Touto našou snahou sme motivovali aj ďalších, aby si takýto prístroj zakúpili," uzavrel Majerský.