Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR si zobrali úver

Bratislava 1. augusta (TASR) - Automobilové opravovne Ministerstva vnútra (MV) SR si zobrali úver, v rámci ktorého môžu čerpať prostriedky do výšky 6,5 milióna eur. Plánujú ním financovať najmä rozvoj troch divízií, ktoré vznikli v januári tohto roka. Pre TASR to uviedla hovorkyňa MV SR Petra Friese.



"Úver má slúžiť primárne na zabezpečenie rozvoja nových divízií a rozšírenie poskytovaných služieb našou spoločnosťou pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Ide o úverový rámec, a teda nie je nutné vyčerpať všetky prostriedky, ale len nevyhnutne potrebné zdroje," priblížila hovorkyňa.



Ako dodala, automobilové opravovne nie sú rozpočtovou organizáciou, preto si musia financovanie svojich potrieb zabezpečiť vlastnou činnosťou, respektíve úverom, ktorý budú postupne splácať.



Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sú akciovou spoločnosťou so stopercentnou majetkovou účasťou štátu. Pôsobí na území Slovenskej republiky prostredníctvom šiestich prevádzok, a to v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach a Prešove.