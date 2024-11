Automobilové opravovne rezortu vnútra kúpili 14 osobných áut

Bratislava 16. novembra (TASR) - Automobilové opravovne Ministerstva vnútra (MV) SR kúpili 14 osobných áut za viac ako 310.000 eur s DPH. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú zverejnili v centrálnom registri.



Jednotková cena auta je podľa zmluvných podmienok 18.465 eur bez DPH. Spoločnosť Kia Bratislava, ktorá zákazku získala, musí autá opravovniam dodať do 45 dní od začiatku platnosti zmluvy, teda približne do konca roka.