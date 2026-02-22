< sekcia Slovensko
Automobilové opravovne rezortu vnútra nakúpili 6 SUV za 460.000 eur
Autor TASR
Bratislava 22. februára (TASR) - Automobilové opravovne Ministerstva vnútra (MV) SR nakúpili šesť áut typu SUV za 463.800 eur s DPH. Dodá ich firma Porsche Slovakia. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú zverejnili v centrálnom registri.
Zmluva je účinná od 17. februára. Dodávateľ musí autá dodať najneskôr do 120 dní od tohto dátumu, prípadne skôr, keď ich bude mať k dispozícii.
