Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 22. február 2026Meniny má Etela
< sekcia Slovensko

Automobilové opravovne rezortu vnútra nakúpili 6 SUV za 460.000 eur

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Dodávateľ musí autá dodať najneskôr do 120 dní od tohto dátumu, prípadne skôr, keď ich bude mať k dispozícii.

Autor TASR
Bratislava 22. februára (TASR) - Automobilové opravovne Ministerstva vnútra (MV) SR nakúpili šesť áut typu SUV za 463.800 eur s DPH. Dodá ich firma Porsche Slovakia. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú zverejnili v centrálnom registri.

Zmluva je účinná od 17. februára. Dodávateľ musí autá dodať najneskôr do 120 dní od tohto dátumu, prípadne skôr, keď ich bude mať k dispozícii.
.

Neprehliadnite

ONLINE ZOH 2026: Zápas o bronz: Slovensko - Fínsko

Rezort po zemetrasení neeviduje zranenia, zbiera informácie o škodách

HRABKO: Ak bude Sulík kandidovať za inú stranu, SaS príde o voličov

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Sobota 21. februára