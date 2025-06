Autor jedinečného Červeného vína Hečko sa narodil pred 120 rokmi

Suchá na Parnou/Bratislava 10. júna (TASR) - Začínal ako básnik, ale známejším sa stal ako prozaik. Zaslúženú pozornosť totiž dosiahol po vydaní románu Červené víno, ktorý sa dočkal aj divácky obľúbeného filmového spracovania. František Hečko toto dielo ešte nekoncipoval v duchu socialistického realizmu, aj keď mal výrazný sociálny rozmer.



O jeho druhom románe Drevená dedina však už predstavitelia komunistického totalitného režimu v Československu hovorili ako o ukážkovom literárnom diele socialistického realizmu. V utorok 10. júna uplynie od narodenia spisovateľa a básnika 120 rokov.



Život, tvorbu, ale aj osobné postoje Františka Hečka výrazne ovplyvnilo to, že vyrastal a dlho pôsobil na vidieku, mimo kultúrnych centier. Jeho smerovanie nezmenilo ani to, keď sa stal pracovníkom Matice slovenskej v Martine, či presťahovanie do Bratislavy. Nezapadol totiž do spisovateľských kruhov a neholdoval ani bohémskemu spôsobu života svojich spisovateľských kolegov, hlavne tých, ktorí pôsobili v Bratislave. Im venoval aj viaceré kritické až príkre slova napríklad v nedokončenom románe Svätá tma.



Ešte viac sa o jeho postojoch dá dozvedieť prostredníctvom denníkových zápisov, ktoré si spoločne manželkou, tiež spisovateľkou a poetkou Máriou Jančovou, zapisovali v rokoch 1938 - 1960. Ich zápisky vyšli v roku 2011 aj knižne pod názvom Denníky 1938 - 1960, vďaka ich dcére Magdaléne Hajnošovej, rodenej Hečkovej.



František Hečko sa narodil 10. júna 1905 v Suchej nad Parnou. Po skončení základného vzdelania, ktoré absolvoval v rodnej obci a v Bratislave študoval na Vinársko-ovocinárskej strednej škole v Bratislave a na Hospodárskej škole v Košiciach, kde zmaturoval. Vzdelanie z poľnohospodárstva si doplnil aj počas jednoročného postgraduálneho štúdia v Prahe. Jeho o desať rokov mladším bratom bol významný prekladateľ, najmä z taliančiny a francúzštiny, Blahoslav Hečko (1915 - 2002).



V rámci svojho vzdelania vystriedal František Hečko viacero zamestnaní, od hospodárskeho správcu a družstevného revízora, cez redaktora hospodárskych, ľudovýchovných a osvetovo-popularizačných časopisov, až po vydavateľského redaktora a editora v Matici slovenskej v Martine, profesionálneho spisovateľa a predsedu Zväzu slovenských spisovateľov, ktorým bol v rokoch 1954 - 1956. Okrem rodiska dlhodobejšie žil vo Vozokanoch, Radošinej, Veľkých Levároch, Bernolákove, Svätom Jure, Dolnej Lehote, Martine, Bratislave a opäť v Martine.



Do slovenskej literatúry vstúpil ako básnik, pričom ideovo a formálne mal najbližšie k predstaviteľom slovenských ruralistov. Knižne debutoval v roku 1931 básnickou zbierkou Vysťahovalci. Ďalšie knižné vydanie jeho veršov nechalo na seba čakať do roku 1942, keď vydal zbierku s názvom Na pravé poludnie. Tretia a posledná kniha básni Slovanské verše vyšla Hečkovi v roku 1946.



Presadil sa však najmä ako prozaik, keď po vydaní Červeného vína v roku 1948 prekvapil úrovňou a literárnou kvalitou vtedajšiu kritiku a úspech dosiahol aj u čitateľov. Román začal písať v roku 1943, pričom pôvodne išlo o rozhlasové, tak trochu rozprávkové, rozprávanie o matke, ktoré vzniklo na podnet básnika Jána Kostru.



Hečko s však k téme ustavične vracal a dopĺňal ho, až napokon vznikol román o vinohradníckej rodine Habdžovcov. Tá sa najprv tvrdou prácou vzmohla na dôstojný život, ale počas veľkej hospodárskej krízy prišla takmer o všetko. Červené víno je románová kronika z prvej polovice 20. storočia, prinášajúca mnohé dobové reálie, a je podaná bohatým a expresívnym jazykom.



V čase vydania románu si však Hečko nebol istý svojím prozaickým majstrovstvom. Koncom júla 1948 o tom píše aj v jednom z denníkových zápisov: „Napísal som román... A teraz sa bojím, že ma tým románom praštia po hlave.“ Jeho obavy pramenili z toho, že román vyšiel len pár mesiacov po tom, ako vo februári 1948 prevzali moc v Československu komunisti. Červené víno, teda vydanie z roku 1948, však ešte uniklo z pasce nastupujúceho socialistického realizmu.



Zmena nastala po II. zjazde československých spisovateľov v roku 1956, keď Vladimír Mináč označil Červené víno síce za najlepšie slovenské dielo desaťročia, ale zároveň Hečka vyzval, aby román ideovo prerobil. Ten sa napokon dal nahovoriť a v ďalších vydaniach po tomto zjazde zredukoval v texte náboženské časti.



Za Hečkovho života vyšlo Červené víno v šiestich vydaniach a neskôr aj v prekladoch do češtiny, ruštiny, slovinčiny, bulharčiny, nemčiny, maďarčiny a litovčiny. V 70. rokoch minulého storočia sa dočkalo aj filmového, resp. televízneho rovnomenného spracovania, o ktoré sa postaral režisér Andrej Lettrich. V snímke sa predstavili Štefan Kvietik, Emília Vášáryová, Michal Dočolomanský, Eva Krížiková, Zuzana Kocúriková i Vilma Jamnická.



Druhý román Drevená dedina, ktorý vyšiel v roku 1951, Hečko už napísal podľa zásad socialistického realizmu. Román o zakladaní roľníckeho družstva na Orave už o tri roky po jeho vydaní sfilmoval Andrej Lettrich a herecké obsadenie tvorili Samuel Adamčík, Andrej Bagar, Mária Bancíková, Karol Machata i Jozef Kroner.



V roku 1953 sa František Hečko prezentoval esejistickou knihu Od veršov k románom a cestopisne ladeným dielom Moskva - Leningrad - Jasná Poľana. O tri roky neskôr vydal svoje publicistické texty pod názvom Fejtóny a v roku 1958 prvú časť románu Svätá tma dobovo zasadeného do obdobia vojnovej Slovenskej republiky (1939 - 1945).



V roku 2013 po 65 rokoch od prvého vydania, vyšlo bez cenzorských zásahov opäť Červené víno, jedno z vrcholných diel slovenskej povojnovej prózy.



František Hečko zomrel 1. marca 1960 v Martine, kde je aj pochovaný na Národnom cintoríne.







