Autori plánu obnovy pozabudli na reálne riešenia, tvrdí SNS a Drucker

Bratislava 6. októbra (TASR) - Autori plánu obnovy pozabudli na reálne riešenia. Tie buď chýbajú, alebo sú mimo témy. Tvrdí to mimoparlamentná strana SNS. Minister financií Eduard Heger (OĽANO) podhodil podľa predsedu neparlamentnej Dobrej voľby Tomáša Druckera ľuďom "nedovarený analytický polotovar". Reagovali tak na zverejnenie národného integrovaného reformného plánu.



"Pripomína to situáciu, keď vláda chce uvariť gulášovú polievku, ale v hrnci má iba vodu a očakáva, že všetky ingrediencie dodá verejnosť. Plán obnovy obsahuje množstvo ambicióznych cieľov, ale veľmi chabo popisuje, ako sa k nim plánuje minister financií priblížiť," uvádza SNS.



Drucker si myslí, že materiál napísali úradníci a nemá svojho politického lídra, ktorý by sa nasadil za jeho presadenie. Podľa neho nie je na pláne zhoda v koalícii. "Za desať dní má vláda poslať domácu úlohu do Bruselu. Dovtedy bude o nej verejná diskusia, prerokujú ju na koaličnej rade, vyberú tie najlepšie 'kúsky', ktoré posunú Slovensko dopredu? Tak to ťažko," podotkol Drucker na sociálnej sieti.







Podpredsedníčka SNS pre ekonomiku Eva Milučká hovorí, že v materiáli chýba koncepcia, ako udržať a posilniť zdravé podnikateľské prostredie. "Minister financií chystá namiesto pomoci občanom vyťahovať z ich vreciek ďalšie peniaze. To v praxi znamená, že za nákupy, nehnuteľnosti či pohonné látky budeme ako občania platiť na daniach viac ako doteraz," konštatuje SNS.







Ministerstvo financií v pondelok (5. 10.) predstavilo dokument pozostávajúci z ôsmich oblastí, v ktorých sú zadefinované potrebné reformy. V súčasnosti sa Slovensko nachádza vo fáze prípravy plánu obnovy, ktorý čerpá z dokumentu Moderné a úspešné Slovensko. Definitívny plán obnovy musí byť predložený Európskej komisii najneskôr do 30. apríla 2021, avšak najskôr až po schválení príslušnej legislatívy na európskej úrovni, čo by malo byť v januári 2021.