AUTOVLAK PRAHA - POPRAD a KOŠICE nebude premávať pol roka

Praha 5. novembra (TASR) - Prevádzka autovlaku na trase z Prahy do Popradu a Košíc bude približne pol roka prerušená. Pražský terminál autovlaku sa pre vyťaženosť hlavnej stanice presťahuje na stanicu Praha juh. Posledné autá sa na ňom do českej metropoly dostanú 14. decembra. TASR o tom v utorok informoval hovorca Českých dráh (ČD) Petr Šťáhlavský.



"K uzavretiu súčasného terminálu autovlaku dôjde s koncom cestovného poriadku 2024 dňa 14. decembra, keď na ňom budú vyložené posledné autá, ktoré prídu vlakom EN Slovakia zo Slovenska," spresnil hovorca ČD s tým, že posledné autá z Prahy prepravia vlakom už 12. decembra 2024.



Obnovenie prevádzky autovlakov očakávajú ČD približne v polovici roka 2025, a to z nového terminálu, ktorý vznikne v odstavnej stanici Praha juh vo štvrti Michle. Podľa českého dopravcu bude vzhľadom na blízkosť vnútorného cestného okruhu okolo Prahy ľahko dostupný.



Dôvodom zmeny je najmä intenzívna premávka na najväčšej českej osobnej stanici, ktorá aktuálne odbavuje približne 1000 osobných vlakov za deň a ich počet sa podľa Šťáhlavského v novom cestovnom poriadku ešte zvýši. Podotkol, že hlavná stanica v Prahe je koncipovaná predovšetkým ako prejazdná a manipulovať so súpravami je v nej možné len v obmedzenom rozsahu.



"Týka sa to hlavne dopravnej špičky, keď stanica odbavuje priemerne aj viac než jeden vlak za minútu a keď tiež prichádza autovlak. Pri ňom je však potrebná rozsiahla manipulácia s autovozňami, pre ktorú dochádza k vzájomnému ovplyvňovaniu posunu osobných vlakov," vysvetlil Šťáhlavský a dodal, že nový terminál tieto komplikácie odstráni.