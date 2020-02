Avdičová: Na nebezpečný koronavírus nie je zatiaľ žiadny liek

Banská Bystrica 5. februára (TASR) – Nový koronavírus je nebezpečný v tom, že sa šíri z človeka na človeka vzdušnou cestou, čo je najťažšie kontrolovateľný spôsob šírenia infekčnej nákazy a zatiaľ neexistuje špecifický liek ani očkovanie ako v prípade chrípky. Konštatovala to v stredu vedúca odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici Mária Avdičová.



Ako vysvetlila, koronavírus je spoločné označenie štyroch skupín vírusov, ktoré môžu zapríčiniť obyčajné nachladnutie, ale i závažné respiračné ochorenie u ľudí a zvierat.



"Občania, ktorí nemajú pozitívnu cestovateľskú anamnézu, neboli v ostatných 14 dňoch na veľkých medzinárodných letiskách a majú príznaky chrípky, isto nemajú infekciu koronavírusom. To znamená, že sa treba liečiť ako v každej sezóne výskytu chrípky. Ak má také príznaky osoba, ktorá má pozitívnu cestovateľskú anamnézu do alebo z Číny a pobyt na veľkých medzinárodných letiskách posledných 14 dní, mala by zostať doma, zavolať svojho všeobecného lekára, oboznámiť ho o príznakoch a ten zariadi prevoz na spádovo najbližšie infekčné oddelenie," priblížila Avdičová.



Odborníčka tiež upozorňuje, že ak sa domov vráti osoba z Číny a nemá žiadne príznaky ochorenia a ani nebola v kontakte s nejakým potvrdeným prípadom, mala by si počas 14 dní sledovať teplotu a zdravotný stav. Podľa Avdičovej sa v tom čase treba vyhýbať väčším sociálnym kontaktom, typu divadlá, kiná, plesy, oslavy či supermarkety.