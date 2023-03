AVEL: Štátna distribučka na lieky by mohla narušiť hospodársku súťaž

Bratislava 13. marca (TASR) - Asociácia veľkodistribútorov liekov (AVEL) nesúhlasí so zámerom zriadenia štátnej distribučnej spoločnosti na lieky. Môže podľa nej narušiť spravodlivú hospodársku súťaž. TASR o tom informovala PR zástupkyňa asociácie Noemi Macko-Forgáčová.



"Zriadenie štátnej spoločnosti na distribúciu liekov a zdravotníckych pomôcok nevychádza z reálnej potreby. Práve naopak, vnímame predložený návrh ako nedovolenú štátnu pomoc a obmedzovanie hospodárskej súťaže. Výsledkom pre občanov môže byť nákup liekov za horšiu cenu a za horších podmienok, ako by vedeli poskytnúť ostatní súťažitelia," uviedol výkonný riaditeľ asociácie Matej Petrovič.



Návrh podľa AVEL vychádza z nesprávnych a nepravdivých predpokladov. "Vzhľadom na vysokú finančnú náročnosť veľkodistribúcie by realizácia návrhu znamenala neefektívne nakladanie a plytvanie s verejnými zdrojmi," doplnila. Upozornila, že v situácii, keď je trh silne regulovaný a spoľahlivo zabezpečujúci veľkodistribúciu liekov, nemá návrh žiadny zmysel.



Asociácia podotkla, že do medzirezortného pripomienkového konania podala viaceré pripomienky, no doposiaľ neboli akceptované. "Aj napriek tomu, že je vysoko pravdepodobné, že predložený návrh neprejde testom štátnej pomoci, členovia AVEL podniknú v prípade jeho prijatia a realizácie všetky dostupné právne kroky na ochranu svojich práv," dodala.



Ministerstvo zdravotníctva predložilo vo februári do medzirezortného pripomienkového konania návrh koncepcie zriadenia štátnej distribučnej spoločnosti na dodávanie liekov a zdravotníckych pomôcok. Cieľom má byť podľa rezortu zefektívnenie distribúcie, ale aj zabezpečenie nezávislosti štátnych zdravotníckych zariadení.



Potrebu jej vzniku odôvodňuje tiež chýbajúcim nástrojom a priamym dosahom na riešenie vzniknutých krízových situácií v oblasti zásobovania a distribúcie liekov a zdravotníckych pomôcok. Rezort uviedol, že mu chýba aj možnosť zabrániť dominantnej pozícii na trhu liekov úzkemu kruhu súkromných firiem a ich neúmernému vplyvu na cenu.