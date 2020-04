Világi vidí za rozdielnymi postojmi Sulíka a Matoviča stret ideológií

Bratislava 15. apríla (TASR) – Rozdielne postoje premiéra Igora Matoviča a vicepremiéra a ministra hospodárstva Richarda Sulíka na uvoľňovanie opatrení môžu byť aj výsledkom stretu dvoch ideológií. Pre TASR to povedala politologička z Univerzity Komenského v Bratislave Aneta Világi.



Sulík by chcel viac slobody pre podnikanie a jednotlivca, zatiaľ čo Matovič podľa nej potrebuje presadzovať opatrenia v prospech ľudu. Világi si tiež myslí, že vťahovanie odborníkov do rozhodovania, ako to prezentuje Matovič, môže ukazovať snahu preniesť časť zodpovednosti.



Sulíkova tzv. neoliberálna politika, ktorá znamená čo najviac právomocí a slobody pre jednotlivca, naráža pri opatreniach v dôsledku krízy na realitu, myslí si odborníčka. "Preto aj snaha uplatniť aspoň časť opatrení, ktoré by priniesli viac slobody pre podnikanie a jednotlivca, je určite aj ideologickou požiadavkou zo strany SaS," vysvetlila pre TASR Világi.



V Matovičovom konaní vidí istú mieru populizmu. "V prípade premiéra, ktorý je z ideologického hľadiska skôr konzervatívnejší v pohľade na spoločnosť, je vidno tiež istú mieru populizmu, že potrebuje presadzovať opatrenia v prospech všetkých, ľudu. To dlhodobo tlačí ako svoju politiku," skonštatovala odborníčka s tým, že tieto rozdielne ideológie na seba narážajú a môžu spôsobovať trenice.



"Nie je to len vyslovene epidemiológia verzus ekonómia, ale je to aj ideologický pohľad na to, ako spravovať štát a spoločnosť," dodala.



Táto vláda je podľa Világi zložená z dostatočne suverénnych aktérov, v prípade predsedov vládnych strán. "To, čo vidíme, je určitá snaha o vymedzovanie si svojich mocenských pozícií v rámci vlády a rozhodovania vo vláde ako kolektívnom orgáne," zhodnotila.



Matovič v týchto dňoch opakovane hovorí o tom, že o uvoľňovaní opatrení zavedených pre pandémiu nového koronavírusu rozhodnú epidemiológovia.



"Vťahovanie do celej situácie radu odborníkov, či už epidemiológov alebo ekonómov, je či už snaha vyviniť sa alebo snaha oprieť rozhodnutie, aj keď by mohlo byť nepopulárne, o názor múdrejších alebo schopnejších. Čiže ide o snahu o prenos časti zodpovednosti na niekoho iného, než je samotný politik," myslí si politologička.



Sulík v stredu na tlačovej konferencii povedal, že chce presviedčať Matoviča, aby sa otvorili obchody, nevidí zmysel v tom, aby maloobchodníci krachovali, zatiaľ čo veľké reťazce budú mať obrovské zisky. Matovič zatiaľ nechce zásadne uvoľniť opatrenia, plán postupného otvárania prevádzok má predstaviť v pondelok 20. apríla.