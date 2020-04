Asociácia vodárenských spoločností: Koronavírus je nestabilný vo vode

Bratislava 2. apríla (TASR) – Nový koronavírus, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, je nestabilný v prostredí vody a odpadovej vody. Upozorňuje na to Asociácia vodárenských spoločností (AVS), podporuje tak stanovisko Európskej asociácie prevádzkovateľov verejných vodovodov a verejných kanalizácií (EurEau). Médiá žiadajú, aby v tomto smere nešírili poplašné správy medzi obyvateľmi a pracovníkmi vodárenských spoločností.



"Fakt, že bolo v odpadovej vode detekované RNA nového koronavírusu, neznamená že ide o aktívny živý vírus. Pracovníci prichádzajúci do styku s odpadovou vodou sú chránení osobnými ochrannými prostriedkami, čo minimalizuje riziko infekcie koronavírusom," uviedla AVS.



Upozorňuje, že činnosť pracovníkov vodárenských spoločností je nenahraditeľnou súčasťou každodenného života a v čase zvýšenej potreby hygieny počas pandémie je nevyhnutné zabezpečenie plynulej dodávky pitnej vody spoločne s účinným odvedením a čistením odpadových vôd.



EurEau v stanovisku informuje, že 25. marca holandské inštitúty KWR a RIVM oznámili, že pomocou techník detekcie DNA/RNA objavili RNA nového koronavírusu v nečistenej odpadovej vode. "RNA je genetický materiál vo vírusoch, porovnateľný s jednovláknovou DNA. Je veľmi dôležité poznamenať, že vedci nezistili 'živé' vírusy v neupravenej odpadovej vode. Metóda nie je schopná identifikovať prítomnosť životaschopných vírusov alebo potenciál infikovať ľudí," uviedla EurEau.



Relevantnosť tejto metódy detekcie spočíva v tom, že je možné zistiť odberom odpadovej vody z obce, či je vírus medzi populáciou značne rozšírený. "Môže to pomôcť epidemiológom študovať šírenie epidémie. Táto metóda sa však musí ďalej rozvíjať. Podľa KWR nebola potvrdená a v súčasnosti sa overuje reprodukovateľnosť výsledkov. Viaceré krajiny a ich inštitúty pracujú na rovnakých metódach detekcie. Už v roku 2013 Taliansko vykonalo tieto testy na vírus hepatitídy," uviedla EurEau.



Tlačová správa RIVM súvisiaca s týmto výskumom však podľa EurEau vyvolala vážne obavy medzi ľuďmi, ktorí pracujú s odpadovými vodami, a ľuďmi, ktorí pracujú v laboratóriách. Európska asociácia prevádzkovateľov verejných vodovodov a verejných kanalizácií však pripomína, že národné zdravotné ústavy a Svetová zdravotnícka organizácia majú v tejto otázke jasno a opätovne opakujú, že nový koronavírus je nestabilný v prostredí vody a odpadovej vody.



"Ľudia, ktorí pracujúci v sektore odpadových vôd, alebo laboratórny personál sa musia v súlade so zdravotnými a bezpečnostnými postupmi riadiť platnými ustanoveniami o osobnej ochrane. Tým sa zaručí ich bezpečnosť a minimalizuje sa riziko infekcie koronavírusom," podotkla EurEau.