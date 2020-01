Až 72 % Slovákov neverí v justíciu, je to druhý najhorší výsledok v EÚ

Bratislava 10. januára (TASR) – Až 72 percent Slovákov neverí v justíciu. Horší výsledok dosiahlo v Európskej únii iba Chorvátsko. Podľa neziskovej organizácie Transparency International Slovensko je to najhorší výsledok od roku 2004. Vyplýva to z prieskumu Eurobarometer, ktorý vypracovala Európska komisia v novembri 2019. Ministerstvo spravodlivosti vidí za poklesom dôvery medializované kauzy.



Z prieskumu vyplýva, že sa dôvera v súdnictvo na Slovensku zhoršila o desať percent od posledného merania v máji minulého roku. Justícii na Slovensku v novembri 2019 verilo 23 percent opýtaných, päť percent sa nevedelo vyjadriť.



Medzi meraniami v máji a novembri sa objavili informácie o možnom prepojení viacerých sudcov na Mariana K., ktorý čelí obžalobe v kauze vraždy Jána Kuciaka.



Za prepad a aktuálny problém vníma rezort spravodlivosti medializované kauzy, ktoré naštrbili dôveru verejnosti v nezávislé súdnictvo. "Minister spravodlivosti však aktívne koná, pripravil a pripravuje disciplinárne návrhy a spolupracujeme aj s orgánmi činnými v trestnom konaní," uviedla pre TASR hovorkyňa rezortu spravodlivosti Zuzana Drobová.



Rezort sa tiež bráni prieskumom, ktorý spovedal samotných účastníkov konania. Podľa ministerstva tieto dotazníky priniesli pozitívne výsledky. "Zároveň poukazujeme na rozdiel medzi inštitucionálnou nezávislosťou a medzi verejnosťou vnímanou nezávislosťou súdnictva," dopĺňa rezort.



S osobou Mariana K. a jeho komunikáciou cez Threemu si spája pokles dôvery občanov v justíciu aj poslanec Národnej rady SR Alojz Baránik (SaS). "Najnovší prieskum Eurobarometer je potvrdením skutočnosti, že štátna moc, ktorej je súdnictvo súčasťou, je ovládaná zločincami," tvrdí Baránik. "Systém je potrebné zmeniť od základu, ktorý je prehnitý, skorumpovaný a pripravený urobiť čokoľvek, aby to tak zostalo," uviedol poslanec.