Až 74 percent Slovákov nakupuje na internete

Bratislava 29. mája (OTS) - Na internete aspoň občas nakupuje až 74 percent Slovákov. Takmer polovica ľudí na Slovensku však patrí medzi pravidelných zákazníkov internetových obchodov, ktorí si zvykli na pohodlie a efektivitu online nakupovania. Zákazníci sú na služby nároční. Pri doručovaní tovaru vyžadujú flexibilitu a chcú mať na výber z viacerých možností. Vyplýva to z pravidelného prieskumu E-shopper barometer spoločnosti DPD.Takmer polovica ľudí (47 %) nakupuje na internete pravidelne. Títo stáli zákazníci robia až 88 % všetkých objednávok e-shopov a nechávajú si doručiť v priemere 4 balíky do mesiaca.vysvetľujeZákazníci internetových obchodov považujú za najdôležitejšie mať možnosť výberu z viacerých možností doručenia zásielky a chcú mať kontrolu nad tým, kedy a kde si zásielku preberú. Podľa prieskumu chcú mať k dispozícii pokročilé notifikácie o pohybe zásielky a presnú informáciu o intervale doručenia. Dôležité je tiež pre nich mať možnosť zmeniť si dátum alebo miesto doručenia podľa ich potreby. Až 70 % zákazníkov považuje za dôležité poznať dopredu meno kuriérskej spoločnosti.hovoríĽudia si najčastejšie nechávajú doručovať zásielky na domácu adresu. Túto možnosť využíva až 79 % zákazníkov. Rýchlo však rastie obľuba odberných miest. Až 42 % si svoje zásielky vyzdvihuje v odberných miestach a 28 % si necháva svoje balíky doručiť do samoobslužného boxu. Zákazníci bežne využívajú viacero spôsobov doručenia a chcú mať možnosť meniť miesto a čas, kde si zásielku vyzdvihnú. Mať kontrolu nad zásielkou im umožňuje napríklad mobilná aplikácia myDPD, v ktorej môžu trasu balíka sledovať na mape v reálnom čase a majú možnosť si celý proces doručovania prispôsobiť tak, aby vyhovoval ich momentálnym potrebám.