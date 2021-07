Zdravotné poisťovne vítajú, že Lengvarský otvoril v rezorte diskusiu

Bratislava 20. júla (TASR) – Asociácia zdravotných poisťovní (AZP) SR víta, že súčasný minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) opätovne otvoril priestor na diskusiu nielen so zdravotnými poisťovňami, odbornými spoločnosťami, ale aj s pacientmi. Pre TASR to v rámci hodnotenia pôsobenia šéfa rezortu zdravotníctva povedal výkonný riaditeľ AZP SR Michal Štofko.



"Dlhé roky zanedbávaný rezort, navyše poznačený pandémiou, si bude vyžadovať ešte mnoho zásadných zmien a neľahkých rozhodnutí. Minister Lengvarský už za tri mesiace na ministerskom poste ukázal, že priamočiarosť a odvaha mu nechýbajú," uviedol.



Štofko tvrdí, že Lengvarský svoje rozhodnutia komunikuje zrozumiteľne a vecne a nebojí sa prijať aj nepopulárne kroky. Asociácia verí, že aj vďaka podpore očkovania a ďalším opatreniam sa podarí zmierniť priebeh očakávanej tretej vlny koronavírusu.



Doplnil, že Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR paralelne s týmito opatreniami pracuje aj na dlhoočakávaných zmenách. "Prvé detaily pripravovanej optimalizácie siete nemocníc ako kľúčovej reformy v slovenskom zdravotníctve sa javia sľubne. Sme preto pripravení podporiť zmeny, ktoré poistencom na Slovensku prinesú kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť," povedal Štofko.



AZP SR tiež ocenila, že ju MZ SR prizvalo do odbornej diskusie a zapojilo do procesu. Jej šéf pripomenul, že zdravotné poisťovne sú neoddeliteľnou súčasťou systému a vedia do diskusie vniesť svoje odborné vedomosti a skúsenosti.



Ministrovi zdravotníctva sú pripravení podať pomocnú ruku a participovať na príprave kľúčových dokumentov, napríklad pri zmene liekovej legislatívy, a s nimi spojenou odbornou diskusiou. "Veríme, že sa nám v budúcnosti podarí otvoriť aj ďalšie, no nemenej dôležité otázky, akými je aj rozvoj elektronizácie zdravotníctva či DRG systému," uzavrel.