B. Balogh končí ako dočasne poverený riaditeľ literárneho centra

Bratislava 30. júna (TASR) - Branislav Balogh končí v pondelok vo funkcii dočasne povereného riaditeľa Slovenského literárneho centra (SLC). Odchádza na vlastnú žiadosť z osobných dôvodov. Informoval o tom TASR.



„Som rád, že vďaka skvelému tímu spolupracovníkov môžem SLC odovzdať v dobrej kondícii, s finančne stabilizovanou situáciou a rozbehnutými spoluprácami, ktoré otvárajú dvere pre ďalšie projekty doma aj v zahraničí,“ zhodnotil Balogh.



SLC zároveň oslavuje 30. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti podpísal Balogh v uplynulom týždni viacero memoránd a dohôd o spolupráci. Podpísané boli napríklad so Slovenskou národnou knižnicou, Jednotou dôchodcov na Slovensku, Slovenskou asociáciou žien, Slovensko-českým klubom, Maticou slovenskou či so Slovenským centrom PEN a Spolkom slovenských spisovateľov.



Balogh mal dočasné poverenie viesť SLC od 23. mája, dovtedy pôsobil v inštitúcii na oddelení zahraničných projektov ako manažér šírenia slovenskej literatúry. Ministerstvo kultúry (MK) SR zároveň vtedy avizovalo, že najneskôr do pol roka od vymenovania dočasne povereného riaditeľa sa uskutoční riadne výberové konanie na riaditeľa SLC. Predtým bol vo funkcii povereného generálneho riaditeľa SLC Gustáv Murín.