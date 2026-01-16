< sekcia Slovensko
B. Bober: Diskusia o novele Trestného zákona je znepokojivým signálom
Autor TASR
Bratislava 16. januára (TASR) - Diskusia o navrhovanej novele Trestného zákona je znepokojivým signálom o tom, čo spoločnosť považuje za prípustné a čo je už za hranicou ľudskosti. Vyhlásil to predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Bernard Bober.
„Kresťanské hodnoty nás vedú k úcte ku každému človeku bez ohľadu na jeho pôvod či presvedčenie. Preto musíme povedať jasné ‚nie‘ všetkým formám rasizmu, antisemitizmu a nenávistného nacionalizmu. Dejiny nás bolestne naučili, že práve tieto postoje v minulosti priniesli prenasledovanie, útoky na nevinných a ničivé vojny,“ zdôraznil Bober.
Pripomenul, že extrémizmus nie je len iný názor, ale je často živnou pôdou pre násilie. „Vyhýbajme sa preto populistickým ideológiám, ktoré nás rozdeľujú. Chráňme si prostredie, v ktorom je bezpečie a dôstojnosť každého obyvateľa Slovenska prioritou,“ apeloval.
Skupina poslancov za koaličnú SNS predložila do parlamentu novelu Trestného zákona. Navrhla v nej okrem iného úpravu trestných sadzieb pri extrémistických trestných činoch. Pri viacerých z nich chce znížiť horné hranice sadzieb. Odôvodnila to tým, že treba racionálnejšie a diferencovanejšie nastaviť trestné sadzby. Národniari chcú novelou aj vypustiť ustanovenia o výrobe, rozširovaní a prechovávaní extrémistického materiálu. Argumentovali, že by sa tak odstránila právne neistá úprava a zníži sa závislosť trestnoprávneho posúdenia od znaleckých názorov na normatívne neurčité otázky. Upozornili na to, že trestnoprávna ochrana chránených záujmov by zostala po zmene zachovaná.
