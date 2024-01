B. Bober: Holokaust sa týka aj cirkvi, na jeho dianí mala účasť

Bratislava 27. januára (TASR) - Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) a košický arcibiskup metropolita Bernard Bober pripomenul, že téma holokaustu sa týka aj cirkvi. Na vtedajšom dianí podľa jeho slov mala účasť. TASR o tom informovala Tlačová kancelária KBS v súvislosti so sobotňajším Medzinárodným dňom pamiatky obetí holokaustu.



"Boli to zložité časy. Je na historikoch, aby ich skúmali a vyhodnotili. Ak sme však zlyhali, nesieme za to plnú zodpovednosť. Ospravedlňujeme sa preto všetkým, ktorých životy čelní predstavitelia štátu a cirkvi nebránili," uviedol Bober.



V sobotu si ľudia spomínajú na vyvraždenie šiestich miliónov Židov, dvoch tretín európskej židovskej populácie a miliónov ďalších ľudí nacistickým režimom a jeho kolaborantmi. Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu bol vyhlásený OSN v roku 2005 ako pamiatka oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau Červenou armádou v roku 1945.