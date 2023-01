B. Bober: Nech vymizne nenávisť, ktorá podnietila hrôzy holokaustu

Bratislava 27. januára (TASR)- Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS), košický arcibiskup, metropolita Bernard Bober, pozval všetkých ľudí, aby sa pridali k slovám Svätého Otca k piatkovému Medzinárodnému dňu holokaustu. Poukazuje na to, nech vymizne nenávisť, ktorá podnietila hrôzy holokaustu. TASR o tom informovali z Tlačovej kancelárie KBS.



"Pápež František vyzval k odstráneniu koreňov nenávisti a násilia, ktoré podnietili hrôzu holokaustu. Prosím všetkých bez rozdielu, nech z nášho slovníka vymizne nenávisť," povedal Bober. Ľudí vyzval na to, aby boli slušní a správali sa jeden k druhému s úctou a dôstojnosťou. "Aj vtedy, keď s druhým nesúhlasíme. Výročie oslobodenia Osvienčimu nie je len výročie, ktoré pripomína tisíce nevinných obetí. Je výkričníkom do našich sŕdc, aby sa nič podobne nezopakovalo," dodal.



Zlo podľa predsedu KBS nikdy nevyhrá nad dobrom, aj keď sa to môže niekedy zdať, že to už dnes neplatí. "Buďme však všímaví k tomu, aby sme vedeli odlíšiť, čo je správne. Modlím sa za tých, ktorí stratili svoje životy a ostali poznačení tragédiou holokaustu," uzavrel.