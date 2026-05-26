B. Bober nepotvrdil T. Jablonského vo funkcii rektora KU v Ružomberku
Tomáš Jablonský bol za kandidáta na post rektora pre funkčné obdobie 2026 až 2030 zvolený 13. mája v tajnom hlasovaní.
Autor TASR
Ružomberok 26. mája (TASR) - Veľký kancelár Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober nepotvrdil Tomáša Jablonského vo funkcii rektora univerzity. Dôvodom jeho rozhodnutia o nepotvrdení do funkcie je pretrvávajúca nedôvera voči jeho osobe. Podľa platného štatútu KU budú vyhlásené nové voľby kandidáta na rektora. Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (KBS) o tom informovala na svojom webe.
Tomáš Jablonský, ktorý v súčasnosti pôsobí ako vedúci Katedry pedagogiky a psychológie Pedagogickej fakulty KU, bol za kandidáta na post rektora pre funkčné obdobie 2026 až 2030 zvolený 13. mája v tajnom hlasovaní. O post najvyššieho akademického funkcionára univerzity sa uchádzali dvaja kandidáti. Jablonského protikandidátom bol Ľubomír Pekarčík. Súčasný rektor Jaroslav Demko, ktorý univerzitu viedol od roku 2018, nekandidoval.
