Cirkevní predstavitelia reagujú na úmrtie pápeža Františka

Bratislava 21. apríla (TASR) - Cirkev i celý svet stráca smrťou pápeža Františka výnimočného pastiera, ktorý svojím životom a službou zanechal nezmazateľnú stopu. Bol mužom viery, pokory a služby, dokázal osloviť nielen katolíkov, ale všetkých ľudí dobrej vôle. V reakcii na úmrtie pápeža Františka to uviedol predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) a košický arcibiskup metropolita Bernard Bober.



„V mene Konferencie biskupov Slovenska a všetkých veriacich na Slovensku vyjadrujem úprimnú sústrasť celej Cirkvi,“ zdôraznil Bober. Svätému Otcovi ďakuje za neúnavnú službu v prospech všetkých zraniteľných. „Zbližoval ľudí a národy ohlasovaním a uskutočňovaním dialógu a stretnutia, ktoré napĺňal nehou a súcitom,“ doplnil predseda KBS.



Spomenul aj pápežovu návštevu na Slovensku v septembri 2021, počas ktorej veriacim pripomínal dôležitosť bratstva, solidarity a otvorenosti voči tým najzraniteľnejším. „Rovnako si vážime jeho otcovské prijatie, ktorého sa nám dostalo minulý rok pri návšteve Ad limina apostolorum v Ríme a vo Vatikáne. Pápež František bol duchovným vodcom, ktorý počas svojho pontifikátu priniesol Cirkvi mnoho impulzov,“ podčiarkol Bober.







Ocenil pápežove apoštolské exhortácie a encykliky, ktorými formoval a podnecoval Cirkev, aby verne ohlasovala radostnú zvesť v meniacom sa svete. "Ďakujeme za otvorenie synodálneho procesu, ktorý obnovil v Cirkvi ducha synodálnosti cez život spoločenstva," zdôraznil. Pápež sa podľa jeho slov s osobitnou starostlivosťou venoval reformám v rámci Vatikánu, ktorých cieľom bolo zvýšenie transparentnosti a efektívnosti cirkevných štruktúr.



„Dôraz kládol na zapojenie celého Božieho ľudu do rozhodovacích procesov Cirkvi a na jej misionárske poslanie osobitne k perifériám spoločnosti. Jeho úcta k stvorenstvu a apel na ochranu nášho spoločného domova zasiahla všetky úrovne spoločnosti,“ doplnil.



Ako podotkol, milosrdenstvom i humorom svedčil pápež František o radosti života s Bohom, vlieval nádej a odvahu tam, kde chýbala. „Prajem si, aby sme nezabudli na slová a gestá tohto hlboko ľudského pápeža a vlastným životom sme nadviazali na jeho odkaz bratstva, úcty a kresťanskej lásky voči každému človeku. Modlíme sa za dušu zosnulého Svätého Otca v nádeji na večný život,“ uzavrel Bober.



Pápež František zomrel v pondelok ráno vo veku 88 rokov.







Empatia pápeža Františka zostane arcibiskupovi Zvolenskému v pamäti



Empatia zosnulého pápeža Františka zostane bratislavskému arcibiskupovi metropolitovi Stanislavovi Zvolenskému v pamäti. Bol podľa neho nesmierne vnímavý voči trpiacim ľuďom. TASR o tom v pondelok informoval hovorca Bratislavskej arcidiecézy Radovan Pavlík.



„Zostane mi v pamäti, ako objímal migrantov, ktorí čakali na to, aby ich niekto zachránil, aby im niekto dal možnosť. Bol veľmi vnímavý voči väzňom. Upozorňoval nás, aby sme boli vnímaví voči chudobným, ktorých máme okolo seba. Toto pre mňa zostane ako typické pre pápeža Františka,“ uviedol Zvolenský.



František bol podľa arcibiskupa Jonáša Maxima pápežom milosrdenstva



Svätý Otec František bol pápežom milosrdenstva. Oplýval ľudskosťou, skromnosťou a veľkou túžbou po mieri. Na sociálnej sieti to uviedol prešovský arcibiskup metropolita a hlava Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku vladyka Jonáš Maxim. V súvislosti s jeho úmrtím vyzval na modlitby.



„Pápež František bol pápežom milosrdenstva. Dôkazom toho bol, aj krátko po začiatku jeho pontifikátu, vyhlásený mimoriadny rok milosrdenstva,“ uviedol s tým, že kňazom a biskupom pápež neustále prízvukoval dôležitosť odpúšťať, „zmilúvať sa“ nad hriešnikmi a byť tak misionármi milosrdenstva.



Ako pripomenul, zomrel v období Paschy, teda Veľkej noci, ktorú východné cirkvi slávia celý týždeň ako jeden deň. „Je to čas požehnaný, čas vzkriesenia nášho Pána. Ja osobne verím, že on už prebýva so vzkrieseným Ježišom Kristom. Sprevádzajme preto jeho dušu našimi modlitbami,“ dodal.



Kostolné zvony by sa do pohrebu pápeža mali rozozvučať denne o 15.00 h



Kostolné zvony na Slovensku by sa mali do pohrebu pápeža Františka rozozvučať každý deň o 15.00 h. Za Svätého Otca by sa mali slúžiť aj zádušné sväté omše. Na pondelkovej tlačovej konferencii to povedal predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) a košický arcibiskup metropolita Bernard Bober.



„Naším kňazom sme dali informácie, aby na znak smútku vyvesili pápežské zástavy, čierne zástavy alebo pápežskú zástavu s čiernou stuhou. Ďalej budeme každý deň, až do pohrebu, o 15.00 h vyzváňať v našich kostoloch. Vyzveme ich aj k tomu, aby slúžili sväté a zádušné omše za Svätého Otca. Pripravili sme tiež prosby a modlitby za nebohého pápeža a už aj prosby za vyvolenie nového,“ uviedol.



Dátum pohrebu zatiaľ nepozná, no ako povedal, zvykne byť do deviatich dní. „Nechcel sa dať pochovať v Bazilike sv. Petra, ale v mariánskej Bazilike Santa Maria Maggiore. Práve túto baziliku mal veľmi rád. Tam kdesi blízko by mal byť pochovaný,” dodal Bober.



Podľa neho pápež František dokázal ako najvyšší predstaviteľ cirkvi viesť dialóg, načúvať a odpovedať, pričom vedel vycítiť, čo potrebuje dnešný človek. Pripomenul tiež, že sa vo veľkej miere venoval ľuďom na okraji spoločnosti. „Nerobil nič formálne, ale so záujmom a živou vierou,“ doplnil.



Čo sa týka Slovákov, mal k nim podľa neho veľmi úprimný vzťah. „Spomínal si na Slovensko, na Košice, na Luník IX, dokonca na stretnutie v Prešove u gréckokatolíkov. To, čo mu vošlo do srdca, si držal vo veľkej úcte, rešpekte a láske,“ doplnil Bober v súvislosti s návštevou pápeža Františka na Slovensku v septembri 2021.



Ústredný zväz židovských náboženských obcí: Pápež František sa stal pre židov symbolom empatie a odvahy



Pápež František sa podľa Ústredného zväzu židovských náboženských obcí (ÚZŽNO) na Slovensku stal pre židovskú komunitu symbolom empatie a odvahy čeliť bolestným témam dejín. Ukázal, že pamätať a učiť sa zo spoločnej minulosti je základom pre lepšiu budúcnosť. Zväz to v súvislosti s pondelkovým úmrtím pápeža uviedol na sociálnej sieti.



„S hlbokým rešpektom si spomíname na jeho slová, ktoré v septembri 2021 zazneli na Rybnom námestí v Bratislave. Na mieste bývalej synagógy, vedľa pamätníka obetiam holokaustu, sa stretol so zástupcami slovenskej židovskej komunity a vyslal silné posolstvo zmierenia, dialógu a spomienky,“ napísal zväz s tým, že pápež vtedy hovoril o dôležitosti bratského spolunažívania a o potrebe odmietnuť nenávisť či antisemitizmus. ÚZŽNO na Slovensku vyjadril zároveň katolíkom úprimnú sústrasť.









Predsedníctvo ECAV na Slovensku vyjadrilo sústrasť v súvislosti s úmrtím pápeža

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku vyjadrilo na sociálnej sieti v súvislosti so smrťou pápeža Františka úprimnú sústrasť všetkým katolíckym veriacim.



„Pápež František bol neúnavný vo svojej obetavej službe. Bol úzko fokusovaný na službu maličkým a najbiednejším - tým žil. Toto bol jeho odkaz, ten si zachovajme aj pre seba,“ uviedlo.