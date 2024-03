B. Bober počas Veľkého piatka pripomína solidaritu s utrpením

Košice 29. marca (TASR) - Veľký piatok je dňom stíšenia, keď by sa mal človek zamyslieť nad vážnosťou tohto dňa. Pre TASR to povedal košický arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober, pričom vyzval na solidaritu s utrpením.



Ako pripomenul, ide o pôstny deň, ktorý predovšetkým kresťanom pripomína utrpenie a nádej. "Ide o utrpenie Bohočloveka Ježiša Krista, ktorý trpí a umiera, ale vzápätí o tri dni vstáva, aby ľuďom, ktorí sa trápia, priniesol vykúpenie a nádej. Je veľmi dôležité, aby sme na Veľký piatok solidarizovali jednak s utrpením Ježiša Krista, ale aj s biedou a utrpením vo svete," povedal.



"Každý by chcel byť šťastný. Ak to nešťastie človeka akosi neopúšťa, treba pri ňom stáť a povedať: Boh na teba nezabúda," dodal s tým, že ide o skúšku, ktorú musia ustáť obe strany, a preto sa treba vzájomne povzbudzovať.



Pripomenul tiež, že smútok, ktorý predstavuje Veľký piatok, má následne nahradiť veľkonočné ráno. "Po troch dňoch cirkev spieva veľké Aleluja a teší sa, pretože prišlo vykúpenie, zmŕtvychvstanie. Nie je to obhajoba smrti, ale predovšetkým života. Aj keď v tomto svete ideme nutne k smrti, nie je to skutočná smrť. Je to vždy prechod k životu - k večnému a dokonalejšiemu štýlu života," doplnil.