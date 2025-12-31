< sekcia Slovensko
B. Bober praje všetkým do nového roka zdravie i hlbokú múdrosť a nádej
Prosí tiež za ukončenie všetkých vojnových konfliktov a násilia.
Autor TASR
Bratislava 31. decembra (TASR) - Do nového roka praje košický arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Bernard Bober všetkým veľa zdravia, hlbokú múdrosť a nádej, ktoré vychádzajú z milujúceho srdca Boha, a odvahu začínať odznova. TASR o tom informovali z tlačovej kancelárie KBS. Modlí sa tiež za našu vlasť a ukončenie vojnových konfliktov vo svete.
„Na začiatku nového kalendárneho roka a v deň slávnosti Panny Márie Bohorodičky ďakujem Bohu za čas, ktorý nám vo svojej dobrote dáva. Dovoľme, aby v nás Božia milosť pôsobila a mohli sa naplno prejaviť plody prežitého jubilea. Nech o Božej láske a milosrdenstve svedčia vzťahy medzi nami a iných privádzajú k Bohu,“ uviedol vo svojom prianí predseda KBS. „V deň, keď si pripomíname aj vznik samostatnej Slovenskej republiky, sa modlím za našu vlasť a celú ľudskú rodinu. Prosím Boha, Otca všetkých ľudí, aby vypočul naše modlitby a doprial zemi vytúžený mier,“ vyhlásil.
Prosí tiež za ukončenie všetkých vojnových konfliktov a násilia. „Urobme všetko preto, aby sa pokoj vzkrieseného Krista rodil v našich srdciach deň čo deň. Vytvárajme priestor na úprimný a láskavý dialóg a prijatie, bez predsudkov a hnevu. Iba vo vzájomnom načúvaní a docenení dobra, ktoré je v každom z nás, môžeme rozvíjať spoluprácu a prispievať k blahu našej milovanej krajiny,“ vyzval Bober.
„Na začiatku nového kalendárneho roka a v deň slávnosti Panny Márie Bohorodičky ďakujem Bohu za čas, ktorý nám vo svojej dobrote dáva. Dovoľme, aby v nás Božia milosť pôsobila a mohli sa naplno prejaviť plody prežitého jubilea. Nech o Božej láske a milosrdenstve svedčia vzťahy medzi nami a iných privádzajú k Bohu,“ uviedol vo svojom prianí predseda KBS. „V deň, keď si pripomíname aj vznik samostatnej Slovenskej republiky, sa modlím za našu vlasť a celú ľudskú rodinu. Prosím Boha, Otca všetkých ľudí, aby vypočul naše modlitby a doprial zemi vytúžený mier,“ vyhlásil.
Prosí tiež za ukončenie všetkých vojnových konfliktov a násilia. „Urobme všetko preto, aby sa pokoj vzkrieseného Krista rodil v našich srdciach deň čo deň. Vytvárajme priestor na úprimný a láskavý dialóg a prijatie, bez predsudkov a hnevu. Iba vo vzájomnom načúvaní a docenení dobra, ktoré je v každom z nás, môžeme rozvíjať spoluprácu a prispievať k blahu našej milovanej krajiny,“ vyzval Bober.