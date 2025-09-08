Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 8. september 2025Meniny má Miriama
< sekcia Slovensko

B. Bober: Treba odmietnuť každú formu nenávisti a násilia

.
Na snímke košický arcibiskup, metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Bernard Bober. Foto: TASR - František Iván

Tragédie minulosti nás učia, aké je dôležité pamätať, priznať chyby a vyjadriť úprimnú ľútosť za nespravodlivosti, ktorých sme sa jedni voči druhým dopustili, uviedol Bober.

Autor TASR
Bratislava 8. septembra (TASR) - V spoločnosti treba odmietnuť každú formu nenávisti a násilia v myšlienkach, slovách i skutkoch. Pri príležitosti utorkového (9. 9.) Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia to vyhlásil predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Bernard Bober. TASR o tom informovala tlačová kancelária KBS.

Milióny ľudí trpeli a zomreli v dôsledku nenávisti a zneužitia moci, ktoré sa prejavovali pošliapaním ľudskej dôstojnosti a zabíjaním. Tragédie minulosti nás učia, aké je dôležité pamätať, priznať chyby a vyjadriť úprimnú ľútosť za nespravodlivosti, ktorých sme sa jedni voči druhým dopustili,“ uviedol Bober.
.

Neprehliadnite

LOVAŠ: Mám méty získať dobré umiestnenia a medaily v rámci ME a MS

ULICAMI BRATISLAVY: Odkiaľ má názov najväčšie stredoeurópske sídlisko?

HRABKO: Ak by schôdzka nebola aj v záujme Zelenského, nedohodli by ju

Fico želá Ukrajine spravodlivý mier aj európsku perspektívu