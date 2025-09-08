< sekcia Slovensko
B. Bober: Treba odmietnuť každú formu nenávisti a násilia
Tragédie minulosti nás učia, aké je dôležité pamätať, priznať chyby a vyjadriť úprimnú ľútosť za nespravodlivosti, ktorých sme sa jedni voči druhým dopustili, uviedol Bober.
Autor TASR
Bratislava 8. septembra (TASR) - V spoločnosti treba odmietnuť každú formu nenávisti a násilia v myšlienkach, slovách i skutkoch. Pri príležitosti utorkového (9. 9.) Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia to vyhlásil predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Bernard Bober. TASR o tom informovala tlačová kancelária KBS.
„Milióny ľudí trpeli a zomreli v dôsledku nenávisti a zneužitia moci, ktoré sa prejavovali pošliapaním ľudskej dôstojnosti a zabíjaním. Tragédie minulosti nás učia, aké je dôležité pamätať, priznať chyby a vyjadriť úprimnú ľútosť za nespravodlivosti, ktorých sme sa jedni voči druhým dopustili,“ uviedol Bober.
