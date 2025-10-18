< sekcia Slovensko
B. Bober verí, že dlhoročné skúsenosti ordinára prinesú bohaté ovocie
Autor TASR
Bratislava 18. októbra (TASR) - Podpredseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Bernard Bober verí, že dlhoročné pastoračné, evanjelizačné i misijné skúsenosti nového ordinára Ordinariátu Ozbrojených síl (OS) a ozbrojených zborov (OZ) SR Pavla Šajgalíka prinesú „bohaté ovocie“ pri ďalšom rozvoji a zveľaďovaní ordinariátu. Tiež aj v širšom živote cirkvi na Slovensku. Uviedol to v príhovore po sobotnej biskupskej vysviacke Šajgalíka v Bratislave. So svojím príhovorom vystúpil aj apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli.
„Boh ťa povolal, aby si prevzal vedenie partikulárnej cirkvi, ktorá má síce krátku, len 22-ročnú, no požehnanú a plodnú históriu. Nadväzuješ na dielo svojho predchodcu, vďaka ktorému vojenský ordinariát, ako ho bežne nazývame, zapustil pevné korene v spoločnosti i v cirkvi na Slovensku,“ adresoval Bober novému ordinárovi. Prvému ordinárovi Ordinariátu OS a OZ SR Františkovi Rábekovi poďakoval za jeho dlhoročnú službu. Dodal, že Šajgalík bude vo svojej službe povolaný pripomínať, že skutočná sila sa nerodí z používania zbraní a moci, ale zo správnosti svedomia. Teší sa na spoluprácu v KBS.
Vysviackou Šajgalíka je podľa apoštolského nunciusa na Slovensku potvrdená pravda v jednotu so Svätým Otcom Levom XIV. Girasoli tiež poďakoval Rábekovi, ktorý viedol Ordinariát OS a OZ na Slovensku viac ako 20 rokov.
