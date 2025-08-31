< sekcia Slovensko
B. Bober vyjadril aj obavy z budúcnosti v cirkevnom školstve
Dodal, že si váži prácu pedagogických i nepedagogických zamestnancov, ako aj rodičov, ktorí im zverujú svoje deti.
Bratislava 31. augusta (TASR) - Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Bernard Bober pozdravil deti k začiatku nového školského roka. Poprial im radosť a odvahu vykročiť v ústrety novým skúsenostiam a poznatkom. Zároveň vyjadril obavy z budúcnosti v cirkevnom školstve, osobitne mu leží na srdci správne rozhodnutie zo strany štátu.
„Prajem si, aby ďalší dialóg a následné rozhodnutie zodpovedných priniesli pozitívne výsledky v prospech stability cirkevných škôl a boli zárukou ich ďalšej existencie,“ uviedol predseda KBS vo svojom vyjadrení. Dodal, že si váži prácu pedagogických i nepedagogických zamestnancov, ako aj rodičov, ktorí im zverujú svoje deti. Vyzval ich, aby im boli príkladom a povzbudením a viedli ich k úctivým medziľudským vzťahom.
Vláda minulý týždeň schválila návrh zákona o financovaní škôl a školských zariadení. Má rozšíriť okruh dôvodov na zníženie normatívneho príspevku. Ten by sa mal znížiť cirkevným či súkromným školám, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania, a to o 20 percent.
Ministerstvo školstva považuje doterajší stav, v ktorom mali všetky školy rovnaké financovanie, no nie rovnaké povinnosti, za nespravodlivý voči deťom a taktiež za systémovo neudržateľný. Odmietlo, že by zmena financovania zlikvidovala cirkevné či súkromné školy.
