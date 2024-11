B. Bober vyzval veriacich na ďakovanie za dobro, ktoré zosnulí urobili

Bratislava 1. novembra (TASR) - Košický arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober vyzval veriacich na ďakovanie za všetko dobro, ktoré zosnulí urobili. Takisto, aby na nich neprestali spomínať a modlili sa za ich prijatie do milosrdnej Božej náruče.



"Spomínajme a zároveň živme v sebe nádej na stretnutie s Pánom a so všetkými bratmi a sestrami, ktorí už sú v Božej sláve," podotkol Bober. Doplnil, že veriaci si v tomto čase spomínajú na svojich drahých, blízkych a priateľov, ktorí už ukončili svoj pozemský život a predišli ich do večnosti.



Katolícka cirkev si v piatok pripomína cirkevne prikázaný Sviatok všetkých svätých. Na sobotu 2. novembra pripadá Pamiatka zosnulých, ľudovo známa ako Dušičky.