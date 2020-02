B. Bugár chce dať po voľbách SMK možnosť podieľať sa s nimi na vláde

Predseda Mosta-Híd Béla Bugár zdôraznil potrebu maďarskej a ďalších menšín mať svoje zastúpenie v Národnej rade (NR) SR. Po parlamentných februárových voľbách, ak bude mať možnosť byť vo vládnej koalícii, preto plánuje pozvať k spoločnému stolu predsedu SMK Józsefa Menyhárta, aby sa prostredníctvom Mosta-Híd podieľali na vládnutí.



"Prvý človek, ktorému budem volať po voľbách, je predseda SMK Menyhárt, aby sme sadli k spoločnému stolu a dohodli sa, s kým ísť do vlády a s kým nie. Samozrejme hovorím o situácii, kedy by bol Most-Híd v parlamente," povedal na piatkovej tlačovej konferencii Bugár.







Zdôraznil potrebu ponúknuť maďarským voličom adekvátne zastúpenie v parlamente. "Je potrebné, aby ľudia z regiónov neostali doma, aby išli voliť. To je výzva aj pre menšiny," podotkol.



"Zo strany pána Bugára je to zrejme len zúfalé volanie o pomoc osem dní pred voľbami. Bolo dosť času na dohodu, vtedy, keď mohli, nechceli kategoricky vyhlásiť, že so Smerom nie, pred pár dňami síce zmenili názor, ale teraz je už neskoro," uviedla SMK v reakcii pre TASR s tým, že vládny potenciál Mosta-Híd je prakticky nulový. Tlačový tajomník SMK Róbert Králik doplnil, že strana bude pre dosiahnutie svojich volebných cieľov otvorená rokovaniu s každou demokratickou stranou, ktorá bude mať záujem o riešenie ich priorít.



Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára. Stáť budú viac ako 12,6 milióna eur. V ére samostatného Slovenska pôjde o ôsme parlamentné voľby v poradí. Na Slovensku sú viac ako štyri milióny oprávnených voličov.