B. Bugár nebude lídrom kandidátky Mosta-Híd

Bratislava 19. novembra (TASR) - Predseda Mosta-Híd Béla Bugár nebude lídrom kandidačnej listiny strany pre budúcoročné parlamentné voľby. Obsadiť má druhé miesto za ministrom dopravy Árpádom Érsekom, tretí má byť šéf envirorezortu László Sólymos. TASR to potvrdila hovorkyňa Mosta-Híd Klára Magdeme.



"Predseda strany Most-Híd v rámci svojich kompetencií navrhol kandidátnu listinu, ktorú republikové predsedníctvo schválilo ako návrh na republikovú radu. Republiková rada o kandidačnej listine rozhodne v sobotu (23. 11.)," uviedla pre TASR Magdeme. O tom, že Bugár nebude lídrom informovala aj TV JOJ.



Zo súčasných ministrov, ktorí sú členmi Mosta-Híd, na kandidátke už nebude minister spravodlivosti Gábor Gál. Zdôvodnil to politickými i nepolitickými dôvodmi. Chýbať by mala aj štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Edita Pfundtner. Naopak Andrej Hrnčiar svoju kandidatúru pre TASR potvrdil.



Voľby do Národnej rady budú 29. februára 2020. Kampaň sa už začala. Politické strany a hnutia musia podať kandidačnú listinu do 1. decembra 2019.