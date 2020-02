B. Bugár: Otvorenie mimoriadnej schôdze bola fraška

Bratislava 18. februára (TASR) - Otvorenie mimoriadnej schôdze pléna považuje podpredseda Národnej rady (NR) SR Béla Bugár (Most-Híd) za frašku. Nerozumie tomu, prečo opoziční nezaradení poslanci podporili jej otvorenie. Bugár si podľa svojich slov myslí, že obštrukcie budú pokračovať aj v stredu (19. 2.), kedy má schôdza pokračovať. Prerušená bola pre obštrukcie nezaradených poslancov.



"To, čo sa urobilo, že sa otvorila schôdza a teraz takýmto spôsobom 'posledná vynútená schôdza' skončila, to je hanba," povedal Bugár, ktorý nerozumie tomu, prečo opoziční nezaradení poslanci podporili jej otvorenie. "My sme boli presvedčení, že tá schôdza sa neotvorí, lebo nebol plný počet poslancov ani ĽSNS ani Smeru-SD. Neviem vám povedať, prečo to urobili," reagoval pred novinármi na to, že za program mimoriadnej schôdze boli aj nezaradení poslanci Jozef Rajtár, Ľubomír Galko a Renáta Kaščáková, ktorí boli pred časom súčasťou opozičnej SaS.



"Ja sa tejto frašky a hanby nechcem zúčastniť," povedal Bugár s tým, že ak sa bude v rokovaní pokračovať, bude musieť viesť ako podpredseda NR SR schôdzu. Tá je prerušená do stredy, pretože niektorí opoziční poslanci zablokovali rokovanie a neprestali s obštrukciou ani po opakovaných výzvach a vykázaní zo sály.



Nezaradení poslanci okolo Miroslava Beblavého priniesli na rečnícky pult tortu a nechceli ju zo sály vyniesť. Bugár v tejto súvislosti dodal, že nie je veľa možností, keď ani po vykázaní nie sú poslanci schopní zo sály odísť. Bugár by k odloženiu schôdze na ďalší deň nepristúpil, pretože "keď sa otvorí sála, v tom momente tam budú". Pripustil tiež, že takto sa môže pokračovať až do konania parlamentných volieb. "Počúvam, že niektorí sú odhodlaní takto pokračovať aj zo strany vládnej koalície," dodal v tejto súvislosti.



Poslanec za Smer-SD Dušan Jarjabek pripomenul, že "šesť poslancov terorizuje parlament". "Nepáči sa to ani opozícii, ani koalícii," povedal pre TASR. To, že sa odložilo rokovanie na stredu ráno podľa neho situáciu nerieši. "Nedá sa ich vyviesť z rokovacej sály, lebo ich nemáte akým spôsobom vyviesť," povedal s tým, že v minulosti navrhoval parlamentnú stráž, aby existovala "vymožiteľnosť rokovacieho poriadku".



Poslanec za SNS Anton Hrnko si myslí, že poslanci, ktorí robili obštrukcie, prekročili všetky hranice "normálneho, slušného správania a rešpektovania zákona". Zvolanie mimoriadnej schôdze zdôvodňuje tým, že bola vyprovokovaná prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou, ktorá podľa neho odmietla rešpektovať dvojnásobné uznesenie NR SR týkajúce sa Istanbulského dohovoru. Na programe mimoriadnej schôdze je aj rokovanie o tomto dohovore.



Danko prerušil rokovanie mimoriadnej schôdze pléna do stredy 9.00 h. Nezaradení poslanci okolo Miroslava Beblavého priniesli na rečnícky pult tortu a nechceli ju zo sály vyniesť. Torta má podľa Beblavého predstavovať svadobnú tortu budúcej koalície zloženej zo Smeru-SD, SNS a ĽSNS.