UMB: Zahraniční študenti musia prejsť karanténou a mať negatívny test

Banská Bystrica 15. septembra (TASR) – Banskobystrická Univerzita Mateja Bela (UMB) je na príchod zhruba 500 zahraničných študentov pripravená. Tí však v novom akademickom roku budú mať prístup k štúdiu a na internáty o čosi sťažený. Bez ohľadu na krajinu pôvodu či tranzitnú krajinu, z ktorej prichádzajú, musia podstúpiť povinnú päťdňovú karanténu a preukázať sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19. Pre TASR to konštatoval rektor univerzity Vladimír Hiadlovský.



Podľa neho UMB počíta v akademickom roku 2020/2021 celkovo s takmer 7000 študentmi. Výučba sa začína 28. septembra, tentoraz bez predchádzajúceho slávnostného otvorenia v aule Beliana. To sa uskutoční iba online formou.



Podľa UMB každý zahraničný študent bez ohľadu na krajinu, z ktorej prichádza, čiže aj z tzv. bezpečných krajín, ktoré nie sú v červenej zóne, bude ubytovaný v študentskom domove až po absolvovaní povinnej karantény a preukázaní sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19. Univerzita im poskytuje možnosť absolvovať povinnú päťdňovú karanténu ukončenú testovaním v študentskom domove na Ružovej ulici, ktorý je aktuálne miestom karanténneho centra. Je spoplatnené vo výške 200 eur, ktoré musí uhradiť zahraničný študent v hotovosti pri nástupe do karanténneho režimu. Poplatok zahŕňa ubytovanie, celodennú stravu, test na COVID-19 či dezinfekciu priestorov.



"Zahraničný študent, ktorý sa rozhodne absolvovať karanténu a zabezpečiť si test na COVID-19 individuálne mimo UMB, rovnako sa musí preukázať negatívnym výsledkom testu pri nástupe na ubytovanie a pri zápise na štúdium," upozorňuje univerzita.



UMB karanténny režim odporúča využiť i tým zahraničným študentom, ktorí nebudú v novom akademickom roku ubytovaní v študentských domovoch, ale si zabezpečia iný spôsob ubytovania.



Slovenskí študenti sa môžu ubytovať na internátoch, len ak sa za posledných 14 dní pred príchodom u nich neprejavili príznaky vírusového infekčného ochorenia, neboli v kontakte s osobou, u ktorej bolo potvrdené ochorenie COVID-19, prípadne neboli v zahraničí. Uvedené skutočnosti musia potvrdiť podpisom pri nástupe na ubytovanie v čestnom vyhlásení.