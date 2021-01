B. Bystrica: Mesto i kraj veria, že nový rok bude lepší

Banská Bystrica 3. januára (TASR) – Vlaňajší rok bol náročný, plný neistoty a ťažkých životných i pracovných rozhodnutí, poznačený pandémiou nového koronavírusu. Zobral nám voľnosť. Konštatoval to banskobystrický primátor Ján Nosko na sociálnej sieti v úvode nového roka. Podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter však verí, že rok 2021 bude nielen rokom obratu k normálu, ale i rokom nových dobrých a využitých príležitostí. Uviedol to takisto na sociálnej sieti.



"Nový rok nebude ľahký, samosprávy pocítia ekonomické dosahy a opatrenia vlády, musíme hľadať riešenia. Čaká nás komplikovaný a ťažký rok, ale pri dobrej spolupráci, komunikácii a dodržiavaní všetkých opatrení ho, verím, dokážeme zvládnuť," reagoval pre TASR Nosko a dúfa, že nový rok bude lepší a pokojnejší než predošlý.







"Máme pred sebou veľa plánov – revitalizáciu vnútroblokov, rekonštrukciu autobusových zastávok, ciest i chodníkov, investície do škôlok a škôl, či riešenie havarijných stavov mostov. Našu pozornosť zameriame na prípravu športovísk potrebných k EYOF 2022, a teda na rekonštrukciu zimného štadióna, revitalizáciu okolia plavárne či dokončenie mestského mládežníckeho štadióna," priblížil Nosko zámery v novom roku.



Podľa neho sa mesto zameria i na témy, ktoré sa týkajú napríklad osudu civilnej časti letiska Sliač a Rooseveltovej nemocnice.