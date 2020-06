Viac než 90 percent banskobystrických detí sa vrátilo do škôl a škôlok

Banská Bystrica 2. júna (TASR) – Po 80 dňoch núteného prerušenia výučby v súvislosti s ochorením COVID-19 sa banskobystrické deti vrátili na svoj sviatok - Medzinárodný deň detí, 1. júna do základných a materských škôl. Ako tvrdí primátor Ján Nosko na sociálnej sieti, v prvý deň otvorenia škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica, riaditelia neavizovali žiadne závažnejšie problémy.



"Posledné dva týždne bola aj v našom meste na dennom poriadku téma obnovenia výchovno-vzdelávacieho procesu v materských a základných školách. Robili sme maximum, aby sme vyhoveli čo najväčšiemu počtu rodičov, samozrejme, za dodržania všetkých nariadení hlavného hygienika a ministra školstva," reagoval Nosko.



Do školských lavíc v meste pod Urpínom zasadlo 2490 žiakov prvého až piateho ročníka z 2752 prihlásených, čo je 90,5 percenta. Do škôlok nastúpilo 1206 detí z prihlásených 1316, čo predstavuje 92 percent. Priestory mestských jaslí zaplnilo 56 najmenších z 58 prihlásených.