B. Bystrica pomôže rodičom z prvej línie, deti môžu zapísať do inej MŠ

Banská Bystrica 3. januára (TASR) – Samospráva Banskej Bystrice pomôže rodičom z kritickej infraštruktúry v prvej línii boja proti pandémii nového koronavírusu. V prípade, že materská škola (MŠ), ktorú navštevujú ich deti ostáva zatvorená, budú môcť rodičia požiadať o dočasné umiestnenie v inej MŠ, ktorej zriaďovateľom je mesto Banská Bystrica. Informovala o tom hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



„Je veľa ľudí, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a s mimoriadnym nasadením sa denne starajú o pacientov postihnutých novým koronavírusom, pričom práve mestská škôlka, ktorú navštevuje ich dieťa, je zatvorená. Takýto rodičia budú môcť dočasne umiestniť svoje deti do inej mestskej materskej školy alebo detských jaslí,“ uviedol primátor mesta Ján Nosko.



V pondelok (4. 1.) sa v Banskej Bystrici otvorí 21 z 27 MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, 9 mestských MŠ ostáva pre nedostatočný záujem zo strany rodičov zatvorených. V prípade záujmu o dočasné umiestnenie do inej MŠ primátor vyzýva rodičov kontaktovať vedenie školského úradu. Ak ide o mestské detské jasle, kontaktovať majú vedenie odboru sociálnych vecí.



Krízový štáb mesta Banská Bystrica, ktorý zasadal v sobotu (2. 1.), rozhodol aj o ďalšom fungovaní mestského úradu. Ten bude od pondelka (4. 1.) do odvolania pre verejnosť uzavretý. V obmedzenom režime bude fungovať len klientske centrum, matričný úrad a ohlasovňa pobytu. „Obyvateľov žiadame, aby zamestnancov úradu kontaktovali výlučne telefonicky alebo e-mailom,“ informovala samospráva.