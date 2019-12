Banská Bystrica posiela Prešovu 13.033 eur

Na archívnej snímke práce okolo obytného domu po výbuchu plynu a požiari v Prešove na Mukačevskej ulici. Prešov, 12. decembra 2019. Foto: TASR - František Iván

Mestá v Nitrianskom kraji posielajú finančnú pomoc do Prešova

Banská Bystrica 15. decembra (TASR) – Mesto Banská Bystrica posiela do Prešova na pomoc ľuďom, ktorých postihlo nešťastie spojené s tragickým výbuchom bytovky na Mukačevskej ulici, 13.033 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Dominika Mojžišová.Z toho 10.000 eur je suma pôvodne vyčlenená na silvestrovský ohňostroj a program, ktorý mesto pred pár dňami zrušilo. Ponechalo iba novoročný ohňostroj a program, ktorý si Banskobystričania užijú na Nový rok popoludní. Zvyšok sumy smerujúcej do Prešova tvorí výťažok z Primátorského punču, ktorý sa uskutočnil 13. decembra, a kde sa podarilo vyzbierať 3033 eur.zdôraznil primátor Ján Nosko.Počas Primátorského punču sa v meste pod Urpínom predalo 200 litrov vianočného punču, 50 litrov čaju a 500 keramických hrnčekov s tematikou Banskobystrických Vianoc. Pri stánku sa zastavili stovky ľudí.Mestá v Nitrianskom kraji sa pridali k iniciatíve na pomoc občanom zasiahnutých tragédiou v Prešove. Na transparentný účet zasielajú financie, ktoré budú do posledného centa vyplatené ľuďom, ktorým výbuch plynu a rozsiahly požiar zničil byty. Krajské mesto Nitra poskytne finančnú podporu vo výške 10.000 eur, pomoc odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo.povedal hovorca mesta Tomáš Holúbek.Poslanci Mestského zastupiteľstva v Nových Zámkoch schválili vyčlenenie sumy vo výške 5000 eur. Viacerí členovia mestského parlamentu zároveň prisľúbili príspevok na transparentný účet mesta Prešov aj z vlastných súkromných účtov.Takmer 5000 eur posiela do Prešova mesto Komárno. Mestské zastupiteľstvo Komárna na návrh primátora Bélu Keszegha rozhodlo, že 3000 eur vyčlenených na silvestrovskú zábavu a ohňostroj mesto radšej venuje obetiam výbuchu panelového domu. Okrem toho poslankyňa Margit Keszegh v mene nezávislých poslancov oznámila zastupiteľstvu, že každý poslanec tejto skupiny venuje 100 eur zo svojho poslaneckého platu. K tejto iniciatíve sa okrem primátora a viceprimátorov pripojili aj ďalší poslanci.Dotáciu pre mesto Prešov na účely zabezpečenia potrieb občanov dotknutých výbuchom plynu v bytovke na Mukačevskej ulici vo výške 1000 eur schválili aj poslanci v Zlatých Moravciach.Zastupiteľstvo mesta Vráble sa na zasadnutí uznieslo, že schvaľuje pomoc vo výške 3000 eur. Okrem toho sa niektorí poslanci vzdali svojho mesačného platu, aby sa suma ešte zvýšila.