POPADANÉ STROMY, UZAVRETÉ CESTY: Sneženie komplikuje dopravu
Sneženie komplikovalo situáciu v Banskej Bystrici od skorého utorňajšieho rána. Na cestách sa šmýkalo autám i autobusom, ľudia sa sťažovali na neočistené chodníky a niekde popadali aj stromy.
Autor TASR,aktualizované
Banská Bystrica 25. novembra (TASR) - Všetka dostupná technika je v teréne a pracovníci zmluvných partnerov sú v plnom nasadení, aby hlavné ťahy, prístupové cesty, chodníky či zastávky boli čo najskôr bezpečné a zjazdné. Informovalo o tom mesto Banská Bystrica na sociálnej sieti v súvislosti s aktuálnym počasím.
„Mesto postupuje podľa operačného plánu zimnej údržby. Najskôr sa zabezpečuje zjazdnosť hlavných ťahov, ciest k zdravotníckym zariadeniam, školám a škôlkam, až následne sa technika presúva do vnútroblokov a menej frekventovaných ulíc. Po vyčistení hlavných ťahov bude prebiehať dočisťovanie zastávok MHD a chodníkov,“ uviedlo mesto s tým, že všetko závisí od vyvíjajúcej sa situácie s počasím.
Zimnú údržbu samospráva zabezpečuje približne na 167 kilometroch ciest a asi 500.000 štvorcových metroch chodníkov. Zimnú údržbu ciest má na starosti spoločnosť MIS a chodníkov Begbie. Mesto na webe zverejnilo ich kontakty, kde sa obyvatelia dovolajú nonstop. O údržbu ciest prvej, druhej a tretej triedy sa stará Banskobystrická regionálna správa ciest.
Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) Banská Bystrica v ranných hodinách evidovali 36 spadnutých stromov s predpokladom, že ich počet sa môže počas dňa ešte zvýšiť. Obyvateľov prosia o opatrnosť a obozretnosť. V prípade, že chce niekto nahlásiť spadnutú alebo nebezpečnú drevinu, má to urobiť na telefónnom čísle +421 48 285 18 02 alebo na e-mailovej adrese sekretariat@zaaresbb.sk.
V súvislosti s počasím v Banskobystrickom kraji zasahovalo sto hasičov pri 64 udalostiach
Celkovo sto príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) zasahovalo od pondelka (24. 11.) 18.00 h do utorňajšieho rána v súvislosti s poveternostnou situáciou. Konštatovala to pre TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici Júlia Zeleňáková s tým, že najkritickejšia situácia bola v krajskom meste, Zvolene a Brezne.
„Príslušníci HaZZ vykonali výjazdy k 64 udalostiam. Išlo o technickú pomoc pri odstraňovaní popadaných stromov cez vozovku a cez osobné autá, o zásahy k dopravným nehodám a v jednom prípade o technickú pomoc pri odčerpávaní vody vytopeného rodinného domu,“ uviedla Zeleňáková.
Hasiči zasahovali na 33 kusoch techniky. Súčinné boli aj dobrovoľné hasičské zbory obcí Čerín, Ráztoka, Banská Bystrica - Sásová, Dolná Lehota, Lehota nad Rimavicou, Kokava nad Rimavicou, Brusno a Hrochoť.
Počasie v Rožňavskom okrese komplikuje dopravu, Dobšinský kopec uzavreli
Nepriaznivé počasie komplikuje dopravu v Rožňavskom okrese, horský priechod Dobšinský kopec uzavreli. Košická krajská polícia apeluje na vodičov, aby zvážili aj nevyhnutnosť cesty cez Sorošku.
„Aktuálne je horský priechod Dobšinský kopec uzavretý z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok a komplikácií v doprave,“ informuje na sociálnej sieti.
Uplynulú noc bola podľa nej najkritickejšia situácia na horskom priechode Soroška, ktorý museli niekoľkokrát uzavrieť pre všetky druhy vozidiel. Dôvodom boli najmä šmýkajúce sa kamióny.
„Komplikácie spôsobovali aj popadané a ťažkým, mokrým snehom zaťažené stromy, ktoré bránili prejazdu. Príslušníci Hasičského a záchranného zboru ich priebežne odstraňovali, aby bolo možné cesty čo najskôr sprístupniť. Policajti počas toho usmerňovali dopravu, prípadne ju púšťali striedavo v jazdných pruhoch,“ dodáva polícia.
Vysoké riziko polámania či padania stromov podľa nej pretrváva, preto je v teréne nasadený maximálny počet policajtov, ktorí situáciu monitorujú.
Polícia motoristov zároveň vyzýva, že ak je pre nich prejazd uvedenými úsekmi nutný, aby jazdili mimoriadne opatrne, boli ohľaduplní a rešpektovali pokyny príslušníkov Policajného zboru.
