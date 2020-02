Život vysokoškoláka UMB priblíži zajtra Deň otvorených dverí

Banská Bystrica 10. februára (TASR) – Fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sú v utorok pripravené poskytnúť kompletné informácie o ponuke a možnostiach štúdia pre všetkých uchádzačov, ktorí počas Dňa otvorených dverí od 9:00 do 14:00 zavítajú na ktorúkoľvek zo šiestich fakúlt UMB. TASR o tom informovala Dana Straková, vedúca referátu marketingovej komunikácie univerzity.



Záujemcovia o štúdium sa dozvedia podrobnosti o prijímacích skúškach na akademický rok 2020/2021, spoznajú, ako sa vzdelávajú vysokoškoláci a získajú tiež informácie o štúdiu v zahraničí, mimoškolských aktivitách a samotnom systéme štúdia na vysokej škole.



"Diskusia so študentmi a pedagógmi im poodhalí úskalia prijímacích pohovorov i samotného štúdia. Od študentov sa dozvedia o spolkoch, organizáciách a podujatiach, ktoré organizuje UMB," dodala Straková.



Budúci vysokoškoláci môžu nahliadnuť aj do študentského domova a vidieť, aké podmienky majú študenti banskobystrickej univerzity.