Poľnohospodári a potravinári darovali zdravotníkom mliečne produkty

Banská Bystrica 15. decembra (TASR) – Slovenskí poľnohospodári a potravinári v predvianočnom období ďakujú lekárom, sestrám a ďalším zdravotníckym pracovníkom za to, že s vypätím posledných síl v mimoriadne kritickej situácii zabezpečujú zdravotnú starostlivosť v nemocniciach. Urobili tak v stredu v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici, kam dopravili 24 litrov surového kravského mlieka a okolo 1200 kusov kyslomliečnych výrobkov zo selčianskej mliekarne.



„Rezort zdravotníctva je podobne ako náš, takpovediac, v tej istej nemilosti štátneho rozpočtu. Chápeme situáciu zdravotníkov a chceme im ju ako tak spríjemniť regionálnymi produktmi, aby vedeli, že na nich niekto myslí,“ uviedol predseda Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Banskej Bystrici Peter Mikulina.



„Každý jeden dar, ktorý dostaneme, si vážime. Tento pôjde na oddelenia, kde sú zamestnanci nemocnice v bezprostrednom kontakte s covidovými pacientmi. Tlak na nich je dlhodobý, situácia psychicky náročná a zvlášť v tomto predvianočnom období. Nevidia koniec tohto príbehu, lebo stále čelia tomu istému," konštatovala riaditeľka Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníková.



Podľa Mikulinu majú vo štvrtok (16. 12.) namierené do breznianskej nemocnice, pričom pre obe nemocnice poskytujú poľnohospodári a potravinári z regiónu zhruba 3000 kusov produktov. „Je to to najmenej, čo môžeme pre lekárov a zdravotné sestry v tejto kritickej situácii urobiť. Zdravie nie je samozrejmosť a v dnešnej dobe to platí dvojnásobne,“ dodal Mikulina.



Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) v predvianočnom období vyzvala svojich členov, aby okrem ďakovného gesta formou potravín vyjadrili solidaritu aj darovaním krvi pre pacientov.



„Predvianočné poďakovanie potravinami je celkovo tretím projektom SPPK v tomto roku, ktorým chce vyjadriť podporu pre zdravotníkov počas pandémie nového koronavírusu,“ doplnila Jana Holéciová, hovorkyňa komory.