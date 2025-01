B. Gröhling avizuje v tomto roku vstup výrazných osobností do SaS

Bratislava 9. januára (TASR) - Opozičná strana SaS sa chce v novom roku prioritne zamerať na štyri oblasti - financie, spravodlivosť, školstvo a zdravotníctvo. Očakáva aj vstup výrazných osobností, jedna z nich sa má venovať otázkam bezpečnosti. Avizoval to jej líder a poslanec Národnej rady (NR) SR Branislav Gröhling v rozhovore pre TASR. Hovoril aj o otváraní sa pre nových členov a práci v regiónoch.



"Boli sme vnímaní ako bratislavská parlamentná strana. Ja som však teraz stranu otvoril. Prijímame nových ľudí z celého Slovenska. Otvorili sme svoje sídlo v Košiciach, Pravicový dom, kde robíme diskusie a workshopy, kde s ľuďmi hovoríme o tom, prečo sú ekonomický rast a ekonomika dôležité pre našu krajinu. Ja som človek, ktorý dokáže spájať a dohodnúť sa, a preto sme vytvorili aj Pravicový blok, kde spájame ďalšie pravicové strany, s ktorými spolupracujeme, a ďalšie osobnosti, ktoré sa budú pripájať k danému Pravicovému bloku," poznamenal.



Predseda podľa vlastných slov nechce, aby bola strana postavená iba na jednom človeku. "Budujem SaS, aby to bola jasne pravicová strana, do ktorej môžu vstúpiť aj liberáli, ale aj umiernení konzervatívci," podotkol.



V roku 2025 sa chce SaS zamerať na financie, spravodlivosť, školstvo a zdravotníctvo. Gröhling v tom vidí aj potenciál na zisk nových voličov. "Keď tieto štyri oblasti budú silné a budeme sa im venovať, tak sa bude aj ľuďom lepšie žiť. Slovensko roky nemá funkčný a efektívny štát a občania na to doplácajú. Výsledkom je nedôvera v inštitúcie a obrovský odchod mladých ľudí zo Slovenska. Toto musíme zmeniť," skonštatoval.



Informoval aj o aprílovom kongrese strany. "V rámci neho budeme voliť niekoľko nových členov republikovej rady, teda nášho najvyššieho orgánu. Definovať by sme tam mali aj programové priority za štyri oblasti, ktorými sa chceme tento rok prioritne zaoberať," povedal. Deklaroval, že bývalý líder a v súčasnosti čestný predseda SaS Richard Sulík do fungovania strany nijako nezasahuje. "Ja tú stranu vediem svojím spôsobom a chcem, aby rástla. Richard Sulík sa začal venovať vareniu," povedal. Naznačoval aj rozchod v niektorých názoroch.



Gröhling v rozhovore načrtol aj viaceré úspechy a pozitíva, ktoré sa SaS v minulom roku podarili. "Presadiť niečo zo strany opozície je veľmi náročné, ja som preto veľmi rád, že sa nám za ostatné mesiace podarilo upozorňovať na množstvo zlyhaní vládnej koalície, ako zvýšenie DPH, zavedenie transakčnej dane či problémy v zdravotníctve," podotkol. Poukázal na to, že pri viacerých témach, na ktoré upozornili poslanci SaS, došlo k náprave alebo sa začalo s riešením problémov. Hovoril napríklad o biznise s pupočníkovou krvou či transakčnej dane pri charitách.