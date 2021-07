Prezidentka blahoželá J. Grigarovi k olympijskej medaile

Bratislava 30. júla (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová zablahoželala Jakubovi Grigarovi k striebornej medaile z olympiády v Tokiu. Uviedla to na sociálnej sieti s poďakovaním za skvelé reprezentovanie Slovenska.



"Vďaka fantastickej jazde vodného slalomára Jakuba Grigara má Slovensko ďalšiu olympijskú medailu, tentoraz striebornú v K1. Srdečne blahoželám Jakubovi a teším sa na ďalšie výkony slovenských športovkýň a športovcov v Tokiu," uviedla prezidentka.



E. Heger: Srdečne gratulujem J. Grigarovi, ktorý v Tokiu získal striebro

Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) sa teší zo zisku ďalšej medaily na olympijských hrách (OH). Srdečne zablahoželal vodnému slalomárovi Jakubovi Grigarovi, ktorý v Tokiu v piatok získal striebro.



"Som hrdý na našich talentovaných reprezentantov. Ďakujem," uviedol na sociálnej sieti predseda vlády SR.



B. Gröhling: Blahoželám nášmu vodnému slalomárovi J. Grigarovi

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) zablahoželal vodnému slalomárovi Jakubovi Grigarovi, ktorý v piatok získal na OH 2020 v Tokiu striebornú medailu v K1.



"Olympiáda je tento rok možno atypická, no o to viac robia radosť takéto úspechy," poznamenal šéf rezortu školstva na sociálnej sieti. K zisku strieborného kovu zablahoželal Grigarovi aj štátny tajomník rezortu školstva pre oblasť športu Ivan Husár.



Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport Karol Kučera (OĽANO) označil Grigarovu finálovú jazdu za "parádnu". K úspechu mu taktiež zagratuloval. "Velikánska srdečná gratulácia Jakubovi Grigarovi k striebornej medaile v K1. Potvrdzuje tak, že kanoistika patrí k našim najlepším športom," uviedol Kučera s tým, že poďakoval za krásny zážitok. Zároveň dodal, že aj naďalej držíme palce ďalším našim športovcom.



Slovenský vodný slalomár Jakub Grigar získal na OH 2020 v Tokiu striebornú medailu v K1. Pre Slovensko je to druhý cenný kov v Tokiu, trapistka Zuzana Rehák Štefečeková vybojovala vo štvrtok (29. 7.) zlato. V ére samostatnosti je to 15. vodnoslalomárska olympijská medaila pre SR, prvá v mužskom kajaku.