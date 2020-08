B. Gröhling: Rodičia by mali podpisovať čestné vyhlásenie

Bratislava 12. augusta (TASR) - Rodičia alebo zákonní zástupcovia by mali na začiatku školského roka podpisovať čestné vyhlásenie. Potvrdia v ňom, že neidentifikovali príznaky a nenavštívili krajiny, ktoré boli označené ako červené. Po rokovaní vlády to v stredu avizoval minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Pôvodný návrh ministerstva zdravotníctva na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 v predškolských a školských zariadeniach z programu rokovania vlády stiahli.



"Vypracujeme čestné vyhlásenie, ktoré bude hovoriť o tom, že rodič neidentifikoval príznaky a nenavštívil krajiny, ktoré boli označené ako červené," načrtol Gröhling.



Komplexné riešenia súvisiace so začiatkom školského roka podľa ministra predstavia na budúci týždeň. Na presných formuláciách opatrení budú spolupracovať s Úradom verejného zdravotníctva SR. Gröhling zdôraznil, že prvoradé je chrániť zdravie a bezpečnosť detí i zamestnancov, no nie zavádzať byrokratické postupy.



V porovnaní s júlom by sa pravidlá zásadne meniť nemali, hovorí minister. V triede sa rúška nosiť nemajú, na chodbách áno. Zatvárať by sa nemali celé školy, ale len daná trieda. Postupy sa budú odvíjať od počtov nakazených.



Minister školstva nepredpokladá, že by sa rodičia postavili k svojim úlohám nezodpovedne. Prípadné sankcie podľa neho určuje Úrad verejného zdravotníctva SR.



Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) pôvodne navrhoval, aby žiaci predkladali potvrdenie o bezinfekčnosti a o tom, že neboli v zahraničí 14 dní pred nástupom do školy a že sa nezúčastnili na tábore s medzinárodnou účasťou.