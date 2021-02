B. Gröhling chce otvoriť diskusiu o očkovaní pedagógov vysokých škôl

Bratislava 22. februára (TASR) - Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) chce v najbližších dňoch otvoriť diskusiu s Ministerstvom zdravotníctva (MZ) SR o očkovaní pedagógov vysokých škôl proti COVID-19. Možnosť dať sa zaočkovať by mohli dostať po pedagogických zamestnancoch v regionálnom školstve. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR.



Cieľom iniciatívy MŠVVŠ SR je zabezpečenie prístupu k dobrovoľnej vakcinácii do konca školského roka pre všetkých zamestnancov v školstve.



„Aktuálne je našou snahou umožniť prezenčnú výučbu aspoň na niektorých študijných odboroch. Z dlhodobého hľadiska je tiež očkovanie vysokoškolských pedagógov potrebné, aby sa po zlepšení situácie mohli bezpečne vrátiť do štandardného režimu aj vysoké školy,“ priblížil zámer minister školstva. Rovnako si uvedomuje, že aj študenti vysokých škôl potrebujú okrem samoštúdia aj účasť na prednáškach či praktickej výučbe.



Ako pripomenul, na základe uznesenia vlády z 15. februára 2021 majú už v súčasnosti študenti vybraných odborov, akými sú všeobecné lekárstvo, ošetrovateľstvo, urgentná starostlivosť či pôrodná asistencia výnimku na cestu do a zo školy či školského zariadenia a vrátili sa k prezenčnému vzdelávaniu.