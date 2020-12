B. Gröhling ďakuje učiteľom, rodičom aj žiakom

Bratislava 24. decembra (TASR) – Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) počas Štedrého dňa poďakoval učiteľom, žiakom, ale aj ich rodičom za to, že doteraz zvládli náročné obdobie, ktoré je poznačené koronakrízou.



"Vo všetkých vianočných príhovoroch každý rozpráva množstvo krásnych viet, ktoré sme už čítali na vianočných pohľadniciach alebo počuli v rôznych filmoch. Ja vyslovím obyčajné ďakujem za celé toto obdobie, ktoré sme zažili," povedal pre TASR minister. Svoju vďaku adresoval učiteľom za to, že zvládli celú situáciu. Poďakoval sa rodičom žiakov za súčinnosť a následne aj školákom za to, že boli disciplinovaní a zvládli náročné obdobie.



"Ja sa budem snažiť do budúcna vrátiť im všetky stratené chvíle so svojimi spolužiakmi a učiteľmi, aby sme sa naozaj stretávali už len v školách," uzavrel vo svojom poďakovaní šéf rezortu školstva.