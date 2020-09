B. Gröhling: Komplexná novela zákona o vysokých školách bude na rok

Bratislava 20. septembra (TASR) – S komplexnou novelou zákona o vysokých školách, respektíve novým zákonom o vysokých školách, chce rezort školstva prísť v prvej polovici budúceho roka. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V Politike to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).



"Čo sa týka novely, reagovali sme na situáciu, ktorá tu bola v priebehu niekoľkých mesiacov. Konzultovali sme to aj s ministerkou spravodlivosti, aj čo sa týka retroaktivity," povedal minister. Podľa neho nie je možné spätne odoberať uznané tituly, pretože by sa tým narušila aj právna neistota v minulosti a spôsobilo by to množstvo komplikácií. Poznamenal, že ak zákon prejde, platiť bude od 1. januára 2021. Podpredseda Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Ľubomír Petrák (Smer-SD) povedal, že takýto zákon je potrebné prijať. "Súčasný stav je dlhodobo neudržateľný. Je pravda, že databáza pre antiplagiátorský systém sa postupne dopĺňa, takže miera odhalenia plagiátorských prác sa zvyšuje," povedal Petrák. Znepokojuje ho však to, že ako bude tento zákon vymožiteľný. Poukázal na to, že vychádza z českého zákona, ktorý bol prijatý v roku 1998. "Na základe tohto zákona bol prvýkrát odobratý titul až v roku 2008," povedal.



K otázke nosenia rúšok Petrák uviedol, že v triedach je zvýšené riziko šírenia nového koronavírusu. Je za to, aby deti v školách rúška nosili. Minister dodal, že ak by sa situácia zlepšila a rúška nebudú od októbra povinné, tak rezort školstva bude odporúčať ich nosenie aj na október a november. Pripomenul, že to však nie je rozhodnutie rezortu školstva.



Gröhling poznamenal, že v rámci školstva sa snažili samosprávam a zriaďovateľom škôl pomôcť aj finančne. "Obciam bolo zaslaných cez osem miliónov eur, vyšším územným celkom cez sedem a pol milióna eur a vysokým školám skoro 20 miliónov eur, ktoré majú využiť na vykrytie strát alebo na nákup dezinfekcie," priblížil šéf rezortu školstva. Petrák víta, že na tento zámer boli vyčlenené financie. Uvítal by však, keby sa tieto veci realizovali cez štátne hmotné rezervy. Podľa ministra je efektívnejšie, keď sa prostriedky pošlú samosprávam a školy si nakúpia to, čo potrebujú.



Minister vyhodnotil projekt letných škôl pozitívne. "Chceme to rozširovať na celé dva mesiace a škola si bude môcť vyberať, kedy letnú školu zorganizuje," uviedol minister. Ako dodal, uvažuje sa o organizácií letných škôl aj na stredných školách. Petrák uznal, že projekt letných škôl bol dobrým nápadom. "Išlo o efektívne vyložené finančné prostriedky," dodal Gröhling.