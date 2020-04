Gröhling:Lex korona pre vysoké školy pomôže reálne posunúť vzdelávanie

Bratislava 16. apríla (TASR) – Zmeny v zákone o vysokých školách legislatívne umožnia uskutočnenie štátnic a iných skúšok bez nutnosti fyzickej prítomnosti, ktorých sa skúška či obhajoba týka. "Do zákona dávame vlastne to, čo už viaceré školy zverejnili, akým procesom majú takéto skúšky prebiehať," uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) v súvislosti s balíkom legislatívnych úprav, označených ako „lex korona vysoké školy“, o ktorých bude vo štvrtok rozhodovať vláda.







Návrh novely zákona o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje podmienky fungovania vysokých škôl, ale aj opatrenia v oblasti regionálneho školstva. Reaguje na okolnosti pandémie nového koronavírusu. "Ostatné roky sme hovorili o potrebe posunúť vzdelávanie, jeho systém, aj toto je nástroj, akým sa to deje," poznamenal Gröhling pred rokovaním vlády. Verí, že vláda návrh schváli a budúci týždeň novelu odobrí v rámci skráteného legislatívneho konania i Národná rada SR.



Schválenie novely v parlamente umožní vysokým školám uskutočniť štátnice či iné akademické skúšky aj bez fyzickej prítomnosti kandidátov, napríklad prostredníctvom videokonferencie. Upravuje ustanovenia o verejnej prístupnosti skúšok, obhajob i zasadnutí akademických senátov či školských samospráv. Návrh novely takisto reaguje na technicko-organizačné problémy súvisiace s fungovaním školských orgánov, predlžovaním štúdia či pracovno-právnych vzťahov. V oblasti regionálneho školstva upravuje novela napríklad problematiku zabezpečenia elektronickej verzie učebníc či variabilnejšie použitie prostriedkov, určených na záujmové vzdelávanie pre potreby riešenia krízovej situácie, ale aj možné presunutie prostriedkov na školy v prírode a lyžiarske výcviky na neskoršie obdobie. V oblasti výskumu a vývoja návrh operatívne rieši financovanie projektov a doby ich riešenia počas krízovej situácie.