B. Gröhling: Lyžiarske výcviky sú podľa vyhlášok ÚVZ SR povolené

Bratislava 18. januára (TASR) – Lyžiarske výcviky sú povolené, vyplýva to z vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Oznámil to na sociálnej sieti minister školstva vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS).



ÚVZ SR v rámci nových vyhlášok k opatreniam platiacim od stredy uviedol, že v režime OTP sú možné služby ubytovania v súvislosti s lyžiarskym výcvikom a kurzom, snoubordovým výcvikom či kurzom v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu pre osoby do 18 rokov a dvoch mesiacov veku. Rezort školstva na svojom webe uvádza, že na účel testovania môže byť použitý aj antigénový samotest zo školy, avšak testovanie musí byť vykonané pred odchodom na lyžiarsky výcvik (v ten deň) a pod dozorom poverenej osoby zo školy.



Škola, ktorá organizuje lyžiarsky výcvik, musí viesť zoznam žiakov, ktorí sa zúčastňujú na lyžiarskom výcviku, spoločne so zapísanými podmienkami, ktoré spĺňajú. "Negatívny výsledok antigénového samotestu musí byť podpísaný poverenou osobou, ktorá výsledok overila a potvrdila pečiatkou školy. Týmto zoznamom sa škola preukáže v ubytovacom zariadení a pri vstupe na vleky," uvádza rezort školstva.



Naďalej ministerstvo odporúča obmedziť lyžiarske výcviky na nevyhnutnú mieru, ktorá zohľadňuje epidemickú situáciu. "Príspevok na lyžiarsky kurz bude pridelený škole až po uskutočnení kurzu. Z poskytnutých finančných prostriedkov nie je možné uhradiť žiadne náklady súvisiace so stornovaním lyžiarskych kurzov," uzavrelo ministerstvo školstva.



Školské aktivity možno uskutočňovať len za podmienok ustanovených aktuálne účinnými vyhláškami ÚVZ SR, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia, najmä opatrenia k obmedzeniam prevádzok a opatrenia k obmedzeniam hromadných podujatí. Vyplýva to z rozhodnutia ministra školstva s účinnosťou od stredy 19. januára. Pod školskými aktivitami sa rozumejú podľa rozhodnutia ministra školstva výlety a exkurzie, športové výcviky a školské športové súťaže, pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode, kurzy na ochranu života a zdravia, kurzy pohybových aktivít v prírode, saunovanie či dni otvorených dverí.



Z rozhodnutia ministra ďalej vyplýva, že pre žiakov stredných škôl možno uskutočňovať výmenné programy podľa školského zákona.