B. Gröhling: Minister školstva J. Horecký predložil zákon proti deťom

Bratislava 22. februára (TASR) - Dočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký v predloženom zákone, ktorý má v stredu schvaľovať vláda, v podstate zrušil pomoc deťom a opätovne zaťažil rodičov. Z novely školského zákona vyškrtol povinné financovanie asistentov, definíciu segregácie, riešenia na pomoc deťom pri opakovaní ročníkov. Upozorňuje na to podpredseda SaS a exminister školstva Branislav Gröhling.



"Zákon, ktorý dnes predkladá minister Horecký na vládu, je jasne namierený proti deťom a rodičom. Minister školstva z neho vyškrtol všetky ustanovenia týkajúce sa konkrétnej pomoci deťom. Robí míľové kroky dozadu a ruší všetko naše úsilie na ministerstve, ktoré sme vyvinuli na pomoc deťom," povedal exšéf rezortu školstva. Išlo podľa neho o pomoc pre deti so znevýhodnením, deti zo sociálne slabšieho prostredia, ale aj pre všetky ostatné deti, ktoré potrebujú podporu, aby v škole napredovali.



Pôvodný návrh zákona zavádzal povinné financovanie asistentov, ako aj podporné opatrenia, ktoré mali byť pre žiakov narokovateľné, definíciu segregácie či riešenia na pomoc žiakom pri opakovaní ročníka. Všetky tieto kroky z novely zákona minister Horecký vyhodil, uviedol Gröhling.



Znenie zákona od Horeckého kritizovalo množstvo profesijných organizácií, ale aj komisárka pre osoby so zdravotným znevýhodnením Zuzana Stavrovská.



Gröhling uviedol, že štát sa zaviazal v pláne obnovy riešiť segregáciu. Ak sa definícia segregácie nedostane do zákona a nebude riešená, podľa bývalého ministra školstva Slovensko nesplní podmienku plánu obnovy a nedostane financie na rozvoj školstva či iných rezortov.